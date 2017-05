Női kézilabda NB I - Bajnok lehet az ETO: Audi ETO-Mosonmagyaróvár online

35. perc Mörk dob nagy gólt. 21-11 34. perc Kopecz a kapufát találja el. 33. perc Kiállítják Bízik Rékát is. Elég kevesen vannak most a pályán. Knedliková dob gólt a szélről. 20-11 32. perc Elghaoui is kiáll két percre. 31. perc Elghaoui gólt dob, és kiállítanak róla egy óvárit. 19-11 30. perc Puhalák negyedszer eredményes. 18-10. Időntúli szabaddobással ér véget a félidő, Gyimesi Kitti Amorim kezei között dobja el a labdát, Kiss nem védhette. 18-11 29. perc Kopecz kapufás gólt dob. 17-10 28. perc Élő lövése fölé megy, Groot talál utat egy ziccerig, be is dobja. 17-9 27. perc Bódi. 16-9 26. perc Emberhátrányban dob gólt Vukojevic. 15-9 25. perc Tomorit hiába rángatja meg Gyimesi, így is gólt dob. Az óvári játékos két percre kiáll. 15-8 24. perc Tomori pattintott gólt dob. 14-8 23. perc Élő gólja. 13-8 22. perc Túltolják a kínai figurát a győriek, aztán Kiss véd, indít, Tomoritól Moharos kap labdát, ő meg a kapuba lövi a ziccert. 13-7 21. perc Tomori első gólja a tizenkettedik győri találat. 12-6. Szép óvári akció végén Vukojevic dob gólt a jobb szélről. 12-7 20. perc Jó a győri blokk, de támadhat tovább a Mosonmagyaróvár. Büntetővel zárul az akció, Bízik ezúttal is eredményes. 11-6 19. perc Bardi a kapufát találja el beállóból. A túloldalon Szemerei fogja Elghaoui lövését. 18. perc Mörköt későn engedi el a Hajtai, hetes lőhet az ETO. Görbicz vágja bel a jobb felsőbe. 11-5 17. perc Hajtai lövését védi Kiss. 16. perc Puhalák kapja a gyors indítást, és dob gólt. 9-5. Moharos Vivien is egy gyors akció végén eredményes. 10-5. Időt kér a Mosonmagyaróvár. 15. perc Görbicz talpról. 8-5. Kiss fogja az óvári lövést passzívban, egy blokkoló kéz is beleért. 14. perc Kiss Éva kinn áll a kapujából, Kopecz szerez labdát, és átdobja a győri kapus felett. 7-5 13. perc Szemerei védi bravúrral Knedliková lövését. Az első óvári hetest Bízik lövi a kapuba, Kiss Éva is hozzáért. 7-4 11. perc Elghaoui góljával ismét néggyel vezet az ETO. 7-3 10. perc Bízik Rékát állítják ki két percre lerántásért. Hetest dobhat a győri csapat, Wéninger védi Puhalák büntetőjét. 8. perc Szemerei védése után mosonmagyaróvári akció jöhet, a végén Vukojevic dob gólt. 6-3 6. perc Knedliková kapufás gólt szerez. 5-2. Mörk hetesből. 6-2 5. perc Elghaoui kap szép passzt, gól a vége. 4-1. Szép az óvári akció, Bouti Fruzsina a gólszerző. 4-2 1. perc Fél perc sem telik el, és hetest lőhet az ETO. Görbicz bedobja. 1-0

Ha van országos egyes mérkőzés a sportban, ez az. Nagyon nagy csodának kellene történnie ahhoz, hogy a BL-győztes győri csapat ne verje meg a kiesés elől menekülő óváriakat. Ambros Martín tanítványai múlt pénteken a vártnál is magabiztosabban győzték le a Dunaújvárost, ami egyben azt is jelenti, amennyiben most is nyernek Görbiczék, akkor már bebiztosítják újabb bajnoki címüket.A zöld-fehérek 2005 óta mindössze kétszer nem lettek aranyérmesek, 2007-ben és 2015-ben is a Ferencváros taszította le a trónról a csapatot.A győriek spanyol trénere egyébként még a Dunaújváros elleni meccs után elmondta: „Nagyon fontos időszakban vagyunk, fantasztikus hetet zártunk, megnyertük a BL-t, s közel kerültünk a magyar bajnoki elsőséghez is. Bízom benne, kedden az ehhez szükséges két pontot is megszerezzük. A csapat egyébként nagyon jól pörög, ezt a lendületet kell átmenteni a még hátralévő mérkőzésekre."Az óváriaknak a biztos bennmaradás kiharcolásához még pontokra lenne szüksége, ám ezeket aligha kedd este szerzik meg.Varga József tanítványai a papírforma alapján nem nagyon tudják majd elrontani a győriek bajnokavatását. A két csapat lehetőségei és játékoskerete között szakadéknyi a különbség, így a vendégek számára nem lehet más a cél, mint a tisztes helytállás.Nehezíti a szakvezetés dolgát, hogy Lakatos Ritára és Dombi Lucára ebben a szezonban már nem számíthat Varga József edző. A két kulcsember hiányát majd az Érd és a Dunaújváros elleni találkozón érzik meg jobban az óváriak, bár ott sem ők számítanak esélyesnek – még komplett kerettel sem.A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.