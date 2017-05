Női kézilabda NB I - Bajnok lehet az Audi ETO: Audi ETO-Mosonmagyaróvár kedd 20 óra

Ha van országos egyes mérkőzés a sportban, ez az. Nagyon nagy csodának kellene történnie ahhoz, hogy a BL-győztes győri csapat ne verje meg a kiesés elől menekülő óváriakat. Ambros Martín tanítványai múlt pénteken a vártnál is magabiztosabban győzték le a Dunaújvárost, ami egyben azt is jelenti, amennyiben most is nyernek Görbiczék, akkor már bebiztosítják újabb bajnoki címüket.A zöld-fehérek 2005 óta mindössze kétszer nem lettek aranyérmesek, 2007-ben és 2015-ben is a Ferencváros taszította le a trónról a csapatot.A győriek spanyol trénere egyébként még a Dunaújváros elleni meccs után elmondta: „Nagyon fontos időszakban vagyunk, fantasztikus hetet zártunk, megnyertük a BL-t, s közel kerültünk a magyar bajnoki elsőséghez is. Bízom benne, kedden az ehhez szükséges két pontot is megszerezzük. A csapat egyébként nagyon jól pörög, ezt a lendületet kell átmenteni a még hátralévő mérkőzésekre."Az óváriaknak a biztos bennmaradás kiharcolásához még pontokra lenne szüksége, ám ezeket aligha kedd este szerzik meg.Varga József tanítványai a papírforma alapján nem nagyon tudják majd elrontani a győriek bajnokavatását. A két csapat lehetőségei és játékoskerete között szakadéknyi a különbség, így a vendégek számára nem lehet más a cél, mint a tisztes helytállás.Nehezíti a szakvezetés dolgát, hogy Lakatos Ritára és Dombi Lucára ebben a szezonban már nem számíthat Varga József edző. A két kulcsember hiányát majd az Érd és a Dunaújváros elleni találkozón érzik meg jobban az óváriak, bár ott sem ők számítanak esélyesnek – még komplett kerettel sem.A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.