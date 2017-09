Női kézilabda NB I - Audi ETO-Siófok 31-20

Damjanovic lövi a második siófoki gólt. Aztán Bódi veszi be ismét a vendégek kapuját. 7-2

A Siófok ismét a kapufát találja el, de Althaus is a keretet veszi be a túloldalon.

Görbicz harmadszor is a hálóba lövi a hetest. 15-8

Broch után Kiss is ziccert hárít. Amorim lövésénél azonban a siófoki hálóőr már vert helyzetben van. 19-10

Such Nelli száll ki két percre a játékból az Althaus elleni szabálytalansága miatt. Időt kér Ambros Martín.

56. perc

Amorimnak rengeteg helye van, be is lövi a helyzetet. Perianu is szép gólt dob a túloldalon. 27-17