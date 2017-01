Női kézilabda NB I - Audi ETO-Fehérvár kedd 18 óra

Danyi Gábor, a zöld-fehérek másodedzője a klub honlapjának (www.gyorietokc.hu) így nyilatkozott az esélyekről:„A Fehérvár ellen is ugyanúgy készülünk, mint minden hazai bajnoki vagy egy BL-meccsre, a megszokott ritmusban és tempóban. Szerencsére most nincs nagy rohanás a meccseket illetően, heti egy megmérettetésünk van. Ez a felkészülés szempontjából nagyon jó. Sajnos Tóth Gabi és Puhalák Szidónia sem léphet még most pályára. Rajtuk kívül mindenki egészséges."A televízió kérésének megfelelően ezúttal a futsalosok is az Audi-arénában lépnek pályára a Dunaújváros elleni bajnoki meccsükön 15.20-as kezdéssel. A futsalmeccsre jegyet váltó szurkolók a vendégszektorban foglalhatnak helyet.A kézilabda-mérkőzésre érkező bérletesek, jegyvásárlók számára – a szokásoknak megfelelően – a meccs kezdete előtt két órával, azaz 16 órakor nyit ki az aréna.A klub a találkozó után ankétra hívja szurkolóit és szimpatizánsait. A mérkőzés lefújását követően 20 perccel kezdődik a találkozó, melyre az érdeklődőket az AJ és AB szektorokba várják. Amennyiben a két szektor nem lenne elég, úgy a BB és a JJ szektorokban is le lehet ülni.A klub részéről dr. Bartha Csaba elnök, Ambros Martín vezetőedző és Görbicz Anita csapatkapitány fogadja a kérdéseket.