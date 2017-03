Női kézilabda NB I - Audi ETO-Békéscsaba, FTC-Mosonmagyaróvár szerda 18 óra

Az Audi-ETO szerdán 18 órakor az Audi-arénában a Békéscsaba együttesét fogadja.



A találkozón Hársfalvi és Knedliková nagy valószínűség szerint nem lép pályára, mert mindkét szélső kisebb sérüléssel bajlódik. Ami az esélyeket illeti, a győri csapat toronymagas esélyes, de éppen az MTK ellen bizonyosodott be, hogy nincs olyan, hogy könnyű mérkőzés. A mostani összecsapás egyben főpróba is lesz a hétvégi, kecskeméti Magyar Kupa négyes döntőjére.



Az esélytelenek nyugalmával



Szerdán újabb bajnoki vár a mosonmagyaróváriakra, akik ezúttal a fővárosba látogatnak. A 18 órakor kezdődő találkozón az ellenfél a Bajnokok Ligájában vitézkedő Ferencváros lesz.



Az NB I második helyezettjével szemben nem lehetnek vérmes reményeik az óváriaknak, akik felkészülési lehetőségként tekinthetnek a hétközi összecsapásra. Annál is inkább, hiszen a Fradi elleni meccset követően négy olyan találkozó vár a Mosonmagyaróvárra, ahol pontot, pontokat lehet szerezni.



Sorrendben a Debrecen, az MTK, a Békéscsaba és a Budaörs ellen játszanak a piros-kékek, azaz sűrű és a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú április vár Varga József tanítványaira. Az MKC mestere továbbra sem számíthat Dombi Lucára és Lakatos Ritára, ők tehát nem lesznek ott a pályán.