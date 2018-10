Női kézilabda NB I - Audi ETO-Békéscsaba - Meccsnap: szerda 18 óra - Kövess online a kisalfold.hu-n

Szombaton megkezdte a Bajnokok Ligáját a győri Audi-ETO , mely vasárnap is pályára lép a legrangosabb európai kupasorozatban. A címvédő a horvát Podravka Koprivnica vendége lesz.Hogy ne essen ki a ritmusból a legutóbbi bajnoki aranyérmes, szerdán az NB I-ben a Békéscsabát fogadja. Mint ismeretes, tavaly éppen a viharsarkiak ellen nyert annyival a zöld-fehér alakulat, hogy végül aranyérmes lett a honi pontvadászatban.Most nincs ekkora tétje a találkozónak – pontosabban a két pont megszerzése azért kötelező a győrieknek –, de a papírforma alapján ezúttal is könnyed győzelemmel számolhatnak a hazaiak.Mindez persze nem azt jelenti, hogy lebecsülné ellenfelét a gárda, de ha lehetőség lesz rá, azért tudnak néhány dolgot gyakorolni Grooték, s a fiatalok is több játékperchez juthatnak.

A legnagyobb hiba, ha a papíron gyengébb csapattal szemben úgy lépünk pályára, hogy ez csak egy kötelezően elvégzendő feladat. Minden mérkőzést komolyan kell vennünk, s az eredmény alakulásának függvényében arra felhasználni, amire a leginkább szükségünk van. A hétvégi magabiztos győzelem ellenére azért voltak olyan szituációk a Krim ellen, melyek nem egészen úgy sikerültek, ahogyan azt terveztük. Ezeken kell javítani, ehhez pedig megfelelő koncentráltságra lesz szükség mindenkitől"

– fogalmazott Danyi Gábor vezetőedző, aki a hétvégén Puhalákot már tudta játszatni, s most nagy valószínűség szerint Afentaler is a keretben lesz. A szakember hozzátette: cél az is, hogy a fiatal játékosok pályán töltött perceit fokozatosan növelni tudják.