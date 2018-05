Női kézilabda NB I - A sportszerűség is pályára lép az utolsó két fordulóban

A két csapat párharca egyben a sportszerűség próbája is lesz. Mert könnyen azon múlhat az elsőség, hogy az ellenfelek mekkora ellenállást tanúsítanak. Hogy ezt utólag meg lehessen ítélni, érdemes megnézni, mit hozhat a papírforma – ha van ilyen.



Azt biztosra vesszük, hogy a négy pontot mindkét csapat behúzza. Most az ETO vezet, 7-tel jobb a gólkülönbsége. De ha a Fradi 7-tel nagyobb különbséggel veszi a két akadályt, mint az ETO, ő lehet a bajnok (több lőtt góllal).



Az Audi-ETO vasárnap Budaörsre (jelenleg 10. helyezett) látogat, majd szerdán a Békéscsabát (11.) fogadja. A Ferencváros ellenfele először idegenben a Kecskemét (13.), majd három nappal később otthon a Vác (6.). Ezek alapján a győriek tűnnek esélyesebbnek.



A mérkőzéseket egy időben rendezik, így vasárnap 17.15 órakor, jövő szerdán 18 órakor lép pályára mindkét gárda, s az M4 Sport – párhuzamosan – élőben közvetíti a négy sorsdöntő találkozót.



Az ETO két mostani ellenfelét ebben a bajnokságban összesen 22 góllal verte, a Fradi sajátjait 26-tal. Az ETO a Kecskemétet és a Vácot összesen 60, míg a Fradi a Budaörsöt és a Békéscsabát 45 góllal győzte le az első körben. Az ETO legnagyobb különbségű győzelme a bajnokságban eddig 25 gólos volt, az FTC-é pedig 20 gólos. Az ETO ellenfelei összesen 1456 gólt kaptak, összesített gólkülönbségük –191. A Fradinál ezek a számok: 1414 és –106. A sok szám némileg az Audi-ETO győzelmét vetíti elő. De mint tudjuk, nem a számok játszanak.



Nézzük tehát az ellenfeleket. A Budaörs keretében több volt győri is szerepel. Így Wéninger Alexa, Kiskartali Zsófia, Juhos Kata, Gerháth Fanni, Hornyák Ágnes és Pálos-Bognár Barbara. Itt érdemes megjegyezni, hogy a csapatból az utóbbi mellett Szöllősi-Zácsik Szandra is tagja a válogatott keretnek. Kapusedzőjük pedig Sirina Irina, aki szép emlékeket őrizhet Győrről. Hogy ezzel minden volt ETO-s így érez, abban már nem vagyok biztos, számomra inkább az egykori klubjuk előtti bizonyítási vágy tűnik erősebbnek. A Békéscsaba ebből a szempontból semlegesnek tűnik.



A Ferencvárosnál bonyolultabb (vagy egyszerűbb?) a helyzet. Az utolsóelőtti Kecskemét ellen szinte bármilyen különbségű győzelem elképzelhető és hihető. A Vác viszont érdekesebb. A tabellán elfoglalt helyük és keretük alapján még a szoros meccs is előfordulhatna. De közismert, hogy a Vác elnöke az egykori ferencvárosi válogatott Kirsner Erika, szakmai igazgatója pedig Németh András, aki szintén ezer szállal kötődik a budapesti zöld-fehérekhez. Mértéktartóan fogalmazva: a szoros meccs lenne a nagy meglepetés.



De mindez csak afféle szurkolói elmélkedés. Ha az Audi-ETO mindezzel nem foglalkozik és hozza magát, nem maradhat el a siker.