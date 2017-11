Női kézilabda: mosonmagyaróvári búcsú, siófoki továbbjutás

A Balaton partiak esélyeshez méltóan teljesítettek a találkozón és bár a szünetben még csak négy góllal vezettek, a második félidő elején elléptek ellenfelüktől. A korábbi mosonmagyaróvári kapus Szemerey Zsófi remekelt a vendégeknél és a francia Nze Minko is kiemelkedően teljesített, összesen tíz gólt szerzett. Az MKC csapatában Kopecz Barbara nyújtotta a legjobb teljesítményt, ő hét gólig jutott 32-21-es győzelmével a Siófok jutott be a Magyar Kupa 4. fordulójába.



EU-FIRE Mosonmagyaróvár–SIÓFOK KC 21-32 (11-15)



Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 800 néző

Jv.: Réti, Szedmák



MKC: Schlotz – Bízik R. 3 (1), KOPECZ 7, Bízik B., Horváth B., Gyimesi, Tóth M. Csere: Dányi (kapus), Giricz 1, Hegedüs 2, Farkas 3, Tilinger 2, Hajtai 2, Csala 1, Lozsi. Vezetőedző: Bognár Róbert



Siófok KC: Dedu – SUCH 5, Gnabouyou 2, NZE MINKO 10, Jezic 3, Damnjanovic 4, Aoustin 5. Csere: SZEMEREY (kapus), Mazák-Németh, Sárosi, Elghaoui 2, Ferenczy 1. Vezetődző: Lars Rasmussen.



Kiállítások: 8 perc ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/1 ill. 4/3



Bognár Róbert, az MKC vezetőedzője: "Bizonyos dolgokkal elégedett vagyok, másokkal nem. Nyitott védekezéssel próbálkoztunk, hogy a Siófok átlövői ne tudjanak nagy lendülettel nekivetődni a falunknak. A védekezésünk nagyjából az egész meccsen rendben volt, viszont mi már nehezen tudtuk megbontani az ő falukat, ebből pedig többször kaptunk lerohanásos gólt. Ekkora a különbség az első és a másodosztály között. Igazából nem is bánom ezt a vereséget, mert így látják a lányok is, hogy hova kell fejlődni. Erőben és fizikálisan is előrébb kell jutnunk. Persze jobban örültem volna, ha szorosabb lesz a vége."