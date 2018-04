Női kézilabda Magyar Kupa - Tizenharmadszor kupagyőztes a győri Audi ETO - fotók

Eredmény:

Az eddigi MK-győztesek:

----------------------

13-szoros: Győri ETO KC

12-szeres: Ferencváros, Vasas SC

5-szörös: Debrecen, Dunaferr SE

3-szoros: Bp. Spartacus SC

2-szeres: Vörös Lobogó, Magyar Posztó, TFSE, Bakony Vegyész

1-szeres: Bp. Vörös Meteor, Bp. Szikra, Goldberger SE, Építők KC (Hargita KC)



A legutóbbi tíz döntő:

---------------------

2008/2009, Győr: Győri Audi ETO KC - DVSC-Aquaticum 32-27 (14-14)

2009/2010, Győr: Győri Audi ETO KC-FTC Rightphone 33-20 (20-9)

2010/2011, Győr: Győri Audi ETO KC - DVSC-Korvex 29-21 (12-14)

2011/2012, Győr, Győri Audi ETO KC - Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE 42-22 (22-11)

2012/2013, Veszprém: Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 36-28 (17-11)

2013/2014, Dabas: Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 34-29 (18-14)

2014/2015, Győr: Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 29-23 (15-14)

2015/2016, Szigetszentmiklós: Győri Audi ETO KC-Érd 33-27 (16-12)

2016/2017, Kecskemét: FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC 34-32 (16-15, 29-29) - hétméteresekkel

2017/2018, Budapest: Győri Audi ETO KC-Érd HC 27-23 (12-13)

Korábban:

szombaton játszották:

A Győri Audi ETO KC 13. alkalommal nyerte meg a női kézilabda Magyar Kupát, mivel 27-23-ra legyőzte az Érd HC csapatát a vasárnap délutáni döntőben, a Papp László Budapest Sportarénában.Győri Audi ETO KC-Érd HC 27-23 (12-13)---------------------------------------A bajnok győriek közül Tomori Zsuzsanna, Nora Mörk és Stine Oftedal, az érdiektől pedig Klivinyi Kinga hiányzott sérülés miatt.Jobban kezdték a finálét az érdiek (0-3), több mint öt perc után született meg az ETO első gólja, de mivel a folytatásban hatékonyabbá vált a védekezése, a 21. percben átvette a vezetést a Győr (9-8). A továbbiakban is színvonalas volt a játék, a nagy küzdelemben egy gólnál nagyobb különbség egyik csapat javára sem alakult ki, a szünetben az Érd állt jobban (12-13).A második felvonás elején Katarina Krpez Slezak vezérletével őrizte előnyét a Pest megyei együttes, sőt a 39. percben ismét három találat volt a különbség. Görbicz Anita három, illetve az érdiektől kölcsönvett spanyol Mireya González Álvarez két góljával azonban hat perc alatt fordított a Győr (21-19).Az egyik oldalon Cornelia Nycke Groot, a másikon pedig Kiss Nikolett pillanatai következtek, és amikor - az 56. perc elején - Anja Althaus is betalált, újra kettővel vezetett a Győr (25-23).Újabb fordulatot már nem tartogatott a döntő, mivel az ETO a hajrában keményen védekezett, ezt kihasználva növelni tudta a különbséget, és megszerezte története 13. Magyar Kupa-elsőségét, ezzel az örökrangsor élére állt.Ambros Martín, a győriek vezetőedzője - aki az idény után távozik - a meccs után úgy fogalmazott, nagyon boldog, amiért csapata visszaszerezte a kupát, amit tavaly 12 év után elveszített."Nagyon elégedettek lehetünk, örülünk, hogy sikerült nyernünk, fantasztikus hétvégén vagyunk túl. Remek csapatok jutottak a négyes döntőbe, az egész magyar kézilabdázás büszke lehet arra, ami az aréna falai között zajlott" - jelentette ki a spanyol tréner.A döntőről elmondta, sok fejtörést okozott nekik az Érd, hiszen egészen az utolsó percekig kiélezett volt a küzdelem."Nem mondanám őket vesztesnek, nagyon közel voltak hozzánk és ahhoz, hogy nyerjenek, de kamatozott a tapasztalatunk, és az utolsó pillanatokban túl tudtunk lendülni a feszültségen" - magyarázta.Ambros Martín hangsúlyozta, játékosai bíztak egymásban és a győzelemben, illetve fontos, hogy sok ilyen mérkőzést játszanak a szezonban, ez volt a sikerük kulcsa.Görbicz Anita csapatkapitány úgy értékelt, látszott a fáradtság mindkét csapat játékosain, a végjátékban pedig - az addig fantasztikusan játszó - ellenfelük többet hibázott, a győriek védekezése pedig jobban működött.Az Érd vezetőedzője, Szabó Edina kifejtette, nagyon szerettek volna nyerni és nagyon sokáig jól is tartották magunkat."Bánt a végjáték, mert nagyon bíztam benne, hogy ott tudunk maradni és csak a legvégén dől majd el. Bosszant, hogy sok labdát adtunk a Győrnek" - nyilatkozta.a 3. helyért:FTC-Rail Cargo Hungaria - Siófok KC 25-21 (11-14)elődöntők:Győr-Ferencváros 30-29 (15-12, 25-25) - hétméteresekkel 5-4Érd-Siófok 27-26 (9-11, 23-23) - hétméteresekkel 4-3