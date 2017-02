Női kézilabda Magyar Kupa - Mosonmagyaróvárnak nem volt esélye a Dunaújváros ellen

A debreceniek az Érd csapatát győzték le szerdán egy góllal, a Dunaújváros pedig a Mosonmagyaróvár otthonában nyert 11 találattal. A Győri Audi ETO és a Ferencváros az elődöntőben kapcsolódik be a Magyar Kupába, amelynek négyes döntőjét április 1-jén és 2-án rendezik.



Magyar Kupa, nők, az elődöntőbe jutásért



DVSC-TVP - Érd 22-21 (10-10) A győztesek továbbjutottak.



Mosonmagyaróvár–Dunaújváros 20–31 (13–16)

Mosonszolnok, női Magyar Kupa-mérkőzés, 350 néző. V.: Felhő, Öcsi.



MKC: Wéninger - Katona 1, Csala 1, Dombi 3, BOUTI 5/3, Bizik R. 2/1, Kopecz 1. Cs.: Hajtai 2, Töpfner 1, Gerháth, Gyimesi, Bizik B. 1, Élő B. 3, Bardi. Edző: Varga József.



Dunaújváros: Oguntoye - Klujber 5, KOVÁCS A. 6/1, SZALAI B. 5, Micijevic 3, Cifra 3, Rácz-Vincze 4. Cs.: Csapó K. (kapus), Takács D. 3, Grosch, Hornyák B., Molnár B., Karnik, Gindeli 1, Nick, Kudor 1/1. Edző: György László.



Hétméteresek: 6/4, ill. 3/2. Kiállítások: 8 perc, ill. 14 perc



Négy napon belül immár másodszor találkozott tétmérkőzésen a két csapat. Fokozatosan elhúztak a vendégek, általában tartották négy-öt gólos vezetésüket. A félidő végére sikerült közelebb kerülni a dunaújvárosiakhoz.

Fordulás után a hazaiak játékában rengeteg volt a pontatlanság, a technikai hiba, valamint a kihagyott helyzet. Ezt pedig az esélyesebb vendégcsapat könyörtelenül kihasználta, így megérdemelten jutott a kupában a legjobb négy közé.



Varga József: – Sajnos a vártnál nagyobb különbséggel szenvedtünk vereséget.



Öt napon belül másodszor találkozik egymással a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club és Dunaújvárosi Kohász csapata. Előző hétvégén a bajnokságban remekül tartotta magát az MKC a több válogatott kerettaggal is pályára lépő Újváros ellen. Ezúttal szerdán 18 órakor Mosonszolnokon, a Magyar Kupa negyeddöntőjében találkozik egymással újra a két együttes.



„Megpróbáljuk felborítani a papírformát, úgy, mint Székesfehérváron az előző körben tettük. Nagyon készülünk, hiszen egy mérkőzésen dől el minden, viszont a döntetlen most nem nekünk kedvez. Abban biztos vagyok, hogy jobban felszívja magát a Dunaújváros, mint a bajnokin. Azért gondolom ezt, mert szerintem az egyetlen lehetősége arra, hogy nemzetközi szinten is játszhasson, az a sikeres Magyar Kupa-szereplés függvénye. Ráadásul jó játékoskerete és a rutin is mellette szól, nem lesz könnyű dolgunk" – mondta Varga József, az MKC vezetőedzője.



Az MKC az Alba Fehérvár elleni döntetlennel, míg a Kohász a Szekszárd legyőzésével jutott el eddig. A hazai pálya remélhetőleg kedvez Dombiéknak, akik először juthatnak a kupában a legjobb négy közé.