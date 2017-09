Női kézilabda Magyar Kupa - Mosonmagyaróvár-Szombathely összecsapás

Nyolc nap alatt három tétmérkőzésen lép pályára az EU-FIRE Mosonmagyaróvár. Ezúttal a Magyar Kupa 1. fordulójában kell bizonyítaniuk az óvári kéziseknek, akik a Szombathelyi Haladás gárdájával találkoznak.



A Haladás az MKC-hoz hasonlóan az NB I/B Nyugati csoportjában szerepel. Nagy különbség a csapatok között, hogy amíg mi két győzelemmel kezdtük a bajnokságot, addig a szombathelyiek két vereséggel állnak a tabella 13. helyén. Ettől függetlenül teljes erőbedobásra lesz szükség a továbbjutásért, hiszen mind tudjuk a Magyar Kupa más műfaj, mint a bajnokság.



Bognár Róbert, az MKC vezetőedzője: „A Haladásról már több információt sikerült begyűjtenünk, hiszen a bajnokságban már két mérkőzésüket is sikerült kielemezni. Az biztos, hogy kevesen vannak, sérüléssekkel is küzdenek, ráadásul négy játékosuknak még az engedélye sincs meg teljesen. A két bajnokit kilenc mezőnyjátékossal nyomták végig. Viszont ettől függetlenül nagyon kellemetlen ellenfél, nagyot küzdenek és sokat futnak. Nem szabad könnyedén vennünk a találkozót! Szeretnénk a lehető legtovább menetelni a kupában, ezért nagyon komolyan veszünk minden ellenfélt, hiszen a kupa teljesen más, mint egy bajnoki. Bárki fel tudja magát vértezni egy mérkőzésre. Remélem legalább addig eljutunk, hogy már NB I-es csapatok ellen is pályára léphessünk."



Az EU-FIRE Mosonmagyaróvár-Szombathelyi Haladás mérkőzés szerdán 18 órakor kezdődik.