Női kézilabda Magyar Kupa - Mosonmagyaróvár-Dunaújváros szerda 18 óra

Egy lépésre a Final Four



Öt napon belül másodszor találkozik egymással a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club és Dunaújvárosi Kohász csapata. Előző hétvégén a bajnokságban remekül tartotta magát az MKC a több válogatott kerettaggal is pályára lépő Újváros ellen. Ezúttal szerdán 18 órakor Mosonszolnokon, a Magyar Kupa negyeddöntőjében találkozik egymással újra a két együttes.



„Megpróbáljuk felborítani a papírformát, úgy, mint Székesfehérváron az előző körben tettük. Nagyon készülünk, hiszen egy mérkőzésen dől el minden, viszont a döntetlen most nem nekünk kedvez. Abban biztos vagyok, hogy jobban felszívja magát a Dunaújváros, mint a bajnokin. Azért gondolom ezt, mert szerintem az egyetlen lehetősége arra, hogy nemzetközi szinten is játszhasson, az a sikeres Magyar Kupa-szereplés függvénye. Ráadásul jó játékoskerete és a rutin is mellette szól, nem lesz könnyű dolgunk" – mondta Varga József, az MKC vezetőedzője.



Az MKC az Alba Fehérvár elleni döntetlennel, míg a Kohász a Szekszárd legyőzésével jutott el eddig. A hazai pálya remélhetőleg kedvez Dombiéknak, akik először juthatnak a kupában a legjobb négy közé.