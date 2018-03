Női kézilabda Magyar Kupa - Elődöntő: Ferencváros-Audi ETO 25-25, hetesekkel 4-5 + nyilatkozatok

Ambros Martín: „Remek meccs volt, gratulálok a Ferencvárosnak. Nagyon jó hangulatban sikerült nyernünk, ezért nagyon boldog vagyok. Amikor véget ért döntetlennel a mérkőzés, és tudták a játékosaim, hogy a hétméteres-párbaj következett, meglepett, hogy a játékosaim azonnal elkezdtek kiabálni, olyan energiák szabadultak fel, hogy tudtam, hogy megcsinálják. Úgy gondolom, ez lehetett a győzelem kulcsa."



Anne Mette Hansen: „Nagyon kemény mérkőzést játszottunk, gratulálok a Ferencvárosnak a teljesítményéhez. Nagy csata volt, örülök, hogy mi nyertünk."



Elek Gábor: „Először is gratulálok az ETO-nak, egy fantasztikus mérkőzést játszottunk ma. Nem volt a védekezésünk feszessége olyan, mint amilyennek kellett volna lennie, de amikor magunkra találtunk, a vezetést is meg tudtuk szerezni. Remek hangulatú találkozóra került sor, nyilván nem örülünk, hogy veszítettünk, de ahogy tavaly egy kis szerencse nekünk segített, úgy most ellenfelünknek. További sok sikert kívánok a Győri Audi ETO KC-nak!"



Lukács Viktória: „Az első félidőben nem igazán találtuk a védekezést, a második játékrészben ez jobban sikerült és felzárkóztunk. Sajnos a végén nem nekünk volt több szerencsénk, úgy gondolom, egy nagyon jó meccs volt és gratulálok a Győrnek."

Vasárnap játsszák

a 3. helyért: Ferencváros-Siófok 14.00

döntő: Győr-Érd 16.30

A négyes döntő programja



szombat, elődöntők:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC 13.00

Siófok KC-Érd HC 15.15



vasárnap, helyosztók:

a 3. helyért 14.00

döntő 16.30

(9-11, 23-23) - hétméteresekkel 4-3Az Érd HC csapata lesz a bajnok Győri Audi ETO KC ellenfele a női kézilabda Magyar Kupa fináléjában, miután 23-23-as döntetlen után hétméteresekkel legyőzte a Siófok KC együttesét a második elődöntőben, szombat délután a Papp László Budapest Sportarénában.(9-11, 23-23) - hétméteresekkel 4-3a legeredményesebb játékosok a rendes játékidőben: Krpez Slezak 6, Kiss N. 5, Lassource, Signaté, Szabó L. 3-3, illetve Such 6, Ferenczy 4, Elghaoui, Aoustin 3-3A 11. percben az érdi Kiss Nikolett volt a meccs első magyar gólszerzője (4-3), de csapata - amely sérülés miatt nélkülözte a válogatott átlövő Klivinyi Kingát - a folytatásban sem tudott egyenlíteni. A Siófok gyorsabban, pontosabban játszott, és Such Nelli vezérletével magabiztosan őrizte előnyét (11-9). A játék képe a 44. percben változott, amikor az Érd megkezdte a felzárkózást, és előbb egyenlített (17-17), majd Kiss Nikloett negyedik találatával - a meccs során először - átvette a vezetést (19-18). A Pest megyeiek 6-2-es sorozata után a siófokiak 3-0-s szériája következett, így hat perccel a vége előtt ismét utóbbiak álltak jobban (21-19). Az Érd a folytatásban megint egyenlített, majd a vége előtt 12 másodperccel a francia Mariama Signaté volt eredményes, ám a dudaszó pillanatában Ferenczy Fruzsina egalizált (23-23), így a Győr-Ferencváros meccs után ezen a találkozón is hétméteres-párbaj döntött a továbbjutásról. Az érdiek részéről Tóth Gabriella és Signaté is hibázott, ezért Camille Aoustin, majd Camilla Maibom lövése is döntőbe jutást ért volna a Siófoknak, ám egyikük sem járt sikerrel, így a párharc folytatódott. Mivel Simone Böhme kísérletét Julie Foggea kivédte, Katarina Krpez Slezak viszont nem hibázott, az Érd 2016 után másodszor jutott a kupadöntőbe. korábban:(12-15) - Büntetőkkel 4-5A bajnok Győri Audi ETO KC 25-25-ös rendes játékidőt követően, hétméteres-párbajban legyőzte a címvédő Ferencváros csapatát a női kézilabda Magyar Kupa első elődöntőjében, szombat délután a Papp László Budapest Sportarénában.A legeredményesebb játékosok a rendes játékidőben: Amorim 6, Groot 5, Puhalák, Broch, Görbicz 3-3, illetve Lukács V. 6, Schatzl, Van der Heijden, Pena, Hornyák 3-3A bajnok és Bajnokok Ligája-címvédő győriektől Nora Mörk és Tomori Zsuzsanna térd-, Stine Oftedal pedig bokasérülés miatt hiányzott. A címvédő FTC teljes kerettel állt fel a találkozóra. Látványos showműsor után kezdődött a rangadó, amelynek nyolcadik percében alakult ki először kétgólos különbség a csapatok között: a hatékonyabban védekező győriek 4-2-re vezettek ekkor.A kapuban Kiss Éva, irányítóposzton pedig Görbicz Anita kezdett, és mivel a Ferencváros megtorpant, Elek Gábor vezetőedző időt kért. Csapata kilenc perc után talált ismét a kapuba, ezzel újra lendületbe jött és csakhamar egyenlített (5-5). Az ETO három büntetőt is elhibázott - Görbicz egyet, Cornelia Nycke Groot kettőt -, ennek ellenére ismét két góllal meglépett (9-7), mert ellenfele támadójátéka továbbra is akadozott. Ferencvárosi részről is kimaradt két hétméteres, bár Laura van der Heijden lövése és Kari Aalvik Grimsbö védése után még a televíziós lassítás segítségével is nehezen lehetett megállapítani, hogy a labda teljes terjedelmével áthaladt-e a gólvonalon. Közben újabb hat percig nem talált be az FTC, így a hajrában már négygólos hátrányban volt (13-9), s ebből csak egyet tudott lefaragni a szünet előtt. Az első félidő során némileg változott a játékvezetői felfogás, eleinte engedték a kemény védekezést, később viszont könnyedén ítéltek büntetőket. A játék képe egy ideig nem változott, a második felvonás újabb kihagyott hetesekkel kezdődött, és mivel a győriek mindkét kapu előtt magabiztosabbnak tűntek, őrizték előnyüket (19-15).A fővárosiaknál Lukács Viktória teljesített a legjobban, és bár eleinte úgy tűnt, ez önmagában kevés lesz a címvédőnek, a 48. percre sikerült egy gólra felzárkóznia, így a túloldalon Ambros Martín időt kért (20-19). Az egyre gyorsabban, pontosabban kézilabdázó FTC 11 perc alatt 6-1-es sorozatot produkált, ezzel 1-0 után ismét vezetett (21-20). A rendkívül szoros, izgalmas hajrá utolsó percét végigtámadhatta a fővárosi együttes, de nem szerzett újabb gólt, így a rendes játékidő ugyanúgy döntetlennel zárult, ahogyan a tavalyi kecskeméti finálé is (25-25).A győriek legutóbb 2016 szeptemberében tudták legyőzni a fővárosiakat rendes játékidőben, és ez most sem sikerült nekik. A Ferencváros hatvan perc alatt hat büntetőből csak kettőt értékesített, a Győr pedig kilencből négyet, ezek után következett a továbbjutásról döntő hétméteres-párbaj. Ezúttal csak egy lövés maradt ki, de mivel Nerea Pena kísérletét Grimsbö hárította, majd Anne Mette Hansen betalált, a Győri Audi ETO jutott a fináléba. később:28. perc: 25-2425. perc: 23-2218. perc: 19-2011. perc: 16-195. perc: 13-1730. perc: 12-1526. perc: 9-1220. perc: 6-815. perc: 6-610. perc: 2-56. perc: 2-3- Szombaton és vasárnap a Papp László Budapest Sportarénában rendezik a női kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjét, amely tizenegy év után tér vissza a fővárosba.A már BOK Sportcsarnok névre hallgató Syma Csarnokban rendezett 2007-es finálét a Győri Audi ETO KC nyerte, amely a Ferencvárost győzte le 35-28-ra. Ez a párosítás idén már az elődöntőben megismétlődik.A bajnok győriektől Nora Mörk és Tomori Zsuzsanna térd-, Stine Oftedal pedig bokasérülés miatt szombaton és vasárnap is hiányozni fog.Danyi Gábor másodedző - aki nyártól vezetőedzőként tevékenykedik majd - az M4 Sportnak úgy nyilatkozott, hogy már megtanulták megoldani ezt a helyzetet, mert az elmúlt két évben rengeteg sérülés sújtotta a csapatot. Véleménye szerint azért, mert a játékosok példátlan terhelésnek vannak kitéve, hiszen az NB I mellett rendszeresen szerepelnek a Bajnokok Ligájában és a válogatottban is. A problémákat elsősorban a pihenés, a regeneráció, a rehabilitáció segítségével igyekeznek megelőzni.A tréner hangsúlyozta, nagyon szeretnének visszavágni az FTC-nek a tavalyi kupadöntőért, és megjegyezte, bizonyára nagy riválisuk kézilabdázói is fáradtak."A Ferencváros rengeteget fejlődött, nagyon jó kézilabdát játszik, felívelő formában van, de mi, győriek mindig úgy megyünk a pályára, hogy győzzünk" - szögezte le Danyi.Szucsánszki Zita, a Ferencváros irányítója úgy fogalmazott, hogy pluszenergiákat hozhat ki egy csapatból, ha fontos tagjait nélkülöznie kell sérülés miatt.Hornyák Dóra kijelentette, a Győr a világ legjobb csapata, és tudják, hogy ellenfelük melyik játékosa miben erős, ugyanakkor próbálnak felkészülni és kihasználni a gyengeségeiket is.Kovacsics Anikó elmondta, nagyon kemény mérkőzésre számít, amely a reményei szerint a végén fog eldőlni. Így történt például a két csapat tavalyi, kecskeméti döntőjében, amely 29-29-es döntetlen után hétméteres-párbajban dőlt el az FTC javára. Ezzel szakadt meg a győriek példátlan sorozata, amely 12 kupagyőzelemből állt.Jelenleg az ETO mellett a Ferencváros és a Vasas SC is 12 kupasikernél tart.A győriek legutóbb 2016 szeptemberében tudták legyőzni a fővárosiakat, azóta a bajnokságban egyszer döntetlent játszottak, tavaly október végén pedig az FTC nyert 27-25-re.Szucsánszki arról is beszélt, biztosan száz százalékot kell nyújtaniuk, hogy a szombati meccset megnyerjék, és ha ez összejön, akkor még vasárnap is meg kell küzdeniük az aranyéremért.A másik ágon a Siófok ellenfele az Érd lesz az elődöntőben. Előbbi még soha nem jutott kupafináléba, legjobb eredménye a 2014-es bronzérem, utóbbi is csak egyszer, tavalyelőtt, amikor 33-27-re kikapott Szigetszentmiklóson a Győrtől.Az NB I-ben a két csapat legutóbbi öt mérkőzését az érdiek nyerték.Az érdi Gávai Szonja kijelentette, nagyon szeretnének döntőbe jutni, és mindenképpen éremmel térnének haza. Csapatuk a mostani bajnoki idényben mindkétszer legyőzte a Siófokot - előbb tíz, majd két góllal -, de a balszélső szerint egyik meccsből sem szabad kiindulni. A kapus Janurik Kinga is úgy fogalmazott, lényegtelen, hogy a közelmúltban jobbnak bizonyultak ellenfelüket, mert a szombati teljesen más mérkőzés lesz, ennek ellenére bízik benne, hogy újra sikerrel járnak.Csapattársaik közül Klivinyi Kinga biztosan nem játszhat vállsérülés miatt.A Siófok beállója, Elghaoui Asma szerint most van a legnagyobb esélyük az Érd legyőzésére. A jobbátlövő Mazák-Németh Csilla elmondta, a négy közé kerülés volt az egyik nagy céljuk a szezonban, és örülnek, hogy nem a Ferencvárossal vagy a Győrrel kerültek az össze az elődöntőben, bár az Érd elleni is nagyon nehéz feladat lesz.Hangsúlyozta, négy átlövőt is elveszítettek a közelmúltban különböző okok miatt, ennek ellenére nem jelent csalódást számukra az eddigi szereplésük.