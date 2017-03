Női kézilabda Magyar Kupa - Audi ETO-Fradi döntő lesz?

Hatodik alkalommal találkozhat egymással a női kézilabda Magyar Kupa fináléjában a Győr és a Ferencváros, amennyiben érvényesül a papírforma a kecskeméti négyes döntő szombati mérkőzésein.A bajnokságban is címvédő győriek 2005 tavasza óta birtokolják a Magyar Kupát, vagyis sorozatban a 13. sikerüket érhetik el. A szombati elődöntőben a Debrecennel találkoznak, amely - Ambros Martín győri vezetőedző szerint - nagy elvárásokkal érkezik Kecskemétre.

"Sikeres szereplésük nagy lépést jelenthet egy jövőbeni európai szintű menetelés felé. A négyes döntős lebonyolítás mindig nagyon kemény és meglepetéseket is hordozhat magában, de természetesen nagy erőkkel készülünk, hogy megvédjük címünket" - tette hozzá a spanyol szakvezető a klub honlapján.

Tippmix Török Bódog női kézilabda Magyar Kupa négyes döntő



április 1., szombat, elődöntő:

Győri Audi ETO - DVSC-TVP 14.10

FTC-Rail Cargo Hungaria - Dunaújvárosi Kohász KA 16.10



április 2., vasárnap, helyosztók:

a 3. helyért 13.45

döntő 16.00

Játékosai közül Hársfalvi Júlia és Jana Knedlikova kisebb sérülés miatt nem léphet pályára._%Görbicz Anita%_ csapatkapitány hangsúlyozta, fontos, hogy már az első meccsen is koncentráltan álljanak a feladathoz. "Nagyon összeszedetten kell játszanunk, ha le akarjuk győzni az egyre jobb formát mutató Debrecent. A Magyar Kupa kétnapos tornája remek felkészülést jelent számunkra a Bajnokok Ligája-negyeddöntő előtt és bízom benne, hogy idén is sikerül elhódítanunk a kupát" - nyilatkozta.Az ETO kupaelődöntőt 1999-ben, finálét pedig 2004-ben veszített legutóbb.A másik ágon a Ferencváros a Dunaújvárossal mérkőzik. Elek Gábor, a szintén BL-negyeddöntős fővárosiak vezetőedzője a klub honlapján nagyon kellemetlen csapatként jellemezte aktuális ellenfelüket."A Dunaújváros nagyon jó formában van, ezért okozhat meglepetést, tehát mindenképpen nagyon komolyan kell vennünk, ha kupadöntőt akarunk játszani. Papíron feltétlenül erősebbek vagyunk, de az esélyesség terhe nem az ellenfelünket nyomasztja" - tette hozzá. Elek Gábor reménykedik benne, hogy az elődöntőben minél több energiát megspórolhatnak a vasárnapi fináléra.Az FTC játékosai közül Hornyák Dóra néhány hétig kisebb sérüléssel bajlódott, de ezen a héten már ismét a társaival edzett. Schatzl Nadine az Érd elleni meccsen részese volt egy komoly ütközésnek, ezért egész héten gyógytornázott, csütörtökön azonban már ő is a csapattal készült.A Ferencváros eddig 12 alkalommal nyert Magyar Kupát, legutóbb 2003-ban, döntőt pedig tavalyelőtt játszhatott eddig utoljára.A kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban sorra kerülő tornára minden jegy elkelt.