Női kézilabda junior világbajnokság - Az arany győri főszereplői

Fodor Csenge egy évvel ezelőtt igazolt a NEKA csapatától Győrbe. Ha van váltás, ami igazán bejött, az az övé, hiszen a mostani vb-arany mellett már BL-győztesnek, magyar bajnoknak és Magyar Kupa-győztesnek is vallhatja magát.

Még mindig felfoghatatlan ez az egész számomra, alig akarom elhinni, hogy ez mind velem történt meg"

– kezdte a balszélső, akit az lepett meg leginkább, milyen különbségekkel nyerték a meccseiket.

A legszorosabb az első, a Brazília elleni lett, ezt nem gondoltam volna. Ahogyan azt sem, hogy a franciák vagy a dánok a négybe sem jutnak be. Hihetetlen volt a szurkolás is, nem számoltunk azzal, hogy telt ház előtt játsszuk majd a meccseink többségét. Már csak emiatt is volt fontos a győzelem."

Fodor Csenge (balra) és Lakatos Rita öröme. Ilyen kép minden mérkőzés után készülhetett volna a két játékosról, kivéve a döntőt, hiszen Lakatos szájsérülését akkor már a debreceni kórházban látták el. Fotó: MKSZ Facebook-oldala

A csapat erejét mutatta, hogy sokszor a második félidőben őrölte fel riválisai ellenállását, így a döntőben is. Akkor a norvégok 12–10-re vezettek, a vége hatgólos magyar diadal lett (28–22).

Nagyon fáradtak voltunk, de így voltak ezzel a norvégok is. Sok különlegesség egyébként nem történt a szünetekben. Edzőink elmondták, mire figyeljünk, miben kell javítanunk, majd egymást lelkesítettük, buzdítottuk, s mondtuk, ezt egyszerűen nem ronthatjuk el. Én is csak akkor gondoltam bele jobban abba, hogy idén ennyi sikerben volt részem, mikor a többiek mondták nekem: »Csenge, idén mindent megnyertél az ETO-val, ezért itt is győznünk kell!« Szerencsére így történt, s ez az arany talán azért is áll hozzám közelebb, mert ehhez többet tudtam hozzátenni. Most azon dolgozom, hogy a későbbiekben az ETO-ban is minél nagyobb szerepet kapjak"

– folytatta a játékos, aki a klubszezont még szőkén fejezte be, most viszont barna hajjal játszotta végig a vb-t.

Ezt is szerettem volna kipróbálni. Az eredeti hajszínem egyébként sötétszőke, de örülök, hogy ez a szín is szerencsét hozott"

Azóta szinte csak alszik

– tette hozzá Fodor Csenge, aki egy hét pihenőt kapott csak, jövő héten kapcsolódik be az Audi-ETO első csapatának felkészülésébe. Binó Boglárka sem fogta még fel igazán, mit is értek el: „Csoda volt ez a két hét, nagyon elfáradtunk, azóta szinte egyfolytában csak alszom, de amikor ránézek az aranyra, elfog a boldogság, s legszívesebben sírnék örömömben."A kapus – aki a következő szezonban az ETO kölcsönjátékosaként a Békéscsabában véd – a románok elleni meccs közben már megkönnyezte az egyik hetes kivédését.

Abban a pillanatban kijött belőlem minden feszültség, felszabadultam a védéstől. Hárman voltunk kapusok a keretben, s tényleg nem közhely, hogy barátok is vagyunk, együtt videóztunk, s néztük meg az ellenfelek lövéseit, kerestük a gyengéiket. Örülök, hogy ennyire ki tudtuk egészíteni egymást"

A mosolya bánta

– mondta a kapus, aki azon dolgozik a jövőben, hogy minél több játéklehetőséghez jusson, s így kihozhassa magából a legtöbbet. Lakatos Rita a szezont Vácon töltötte kölcsönben, a következő két évben pedig a norvég Byasenben szerepel majd. A válogatott csapatkapitánya igazán peches volt, mert a döntő második félidejében olyan szerencsétlenül fejelt össze az egyik norvég játékossal, hogy két foga bánta az ütközést, az ínye is megsérült, és bár a kórházat már elhagyhatta, de olyan súlyos a sérülése, hogy még a beszéd is nehezére esik.Instagram-oldalára annyit írt:

Nagyon szépen szeretném megköszönni ezt a csodálatos vb-t Magyarországnak. Minden meccsen, amikor besétáltam a pályára, az jutott eszembe, hogy ez a rengeteg ember, aki élőben vagy a tévén keresztül nekünk szurkol, kereshetett volna jobb programot is, de mind bennünket választott. És ettől a szívünk hatalmasra nőtt. Köszönöm szépen mindenkinek az üzeneteket, a mosolyom bánta, de most nem ez a lényeg. Megtiszteltetés volt egy ilyen csapat kapitányának lenni!"