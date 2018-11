Női kézilabda Eb - Két junior világbajnok Kim Rasmussen szűkített keretében

A júliusban junior világbajnok együttesből Háfra Noémi és Tóvizi Petra került be a magyar női kézilabda-válogatott szűkített, 18 fős keretébe, amely hétfőn kezdi a felkészülést a franciaországi Európa-bajnokságra.Kim Rasmussen szövetségi kapitány kedden jelölte ki azokat, akikkel nekivág a november végi norvégiai Möbelringen Kupának, majd az azt követő kontinensviadalnak.A Bajnokok Ligája-győztes Győrből az utolsó szűkítésnél a sérülése után lábadozó Tomori Zsuzsanna, illetve Puhalák Szidónia is kikerült, így a világ legjobb klubcsapatát csak a kapus Kiss Éva képviseli majd.Az FTC-Rail Cargo Hungaria jobbátlövőjéről, Hornyák Dóráról hétfőn derült ki, hogy gyermeket vár, így ő nem szerepel a kontinenstornán, míg az Érd beállója, Kisfaludy Anett térdsérüléssel bajlódik."Néhány tapasztalt játékosunk mellett, akikkel már egy-két éve együtt dolgozunk, számos fiatal kap majd szerepet, és a Möbelringen Kupa remek alkalom lesz számukra, hogy megérezzék, milyen a világ legjobbjai ellen játszani" - idézte a szövetség közleménye a szakembert, aki a Möbelringen Kupa tanulságait figyelembe véve véglegesíti majd keretét."Ami az Európa-bajnokságot illeti, az első célunk a csoportból való továbbjutás, ez ugyanis már a vb-selejtezőkre is kedvezőbb kiemelést jelent. A kontinenstorna számos játékosnak nagyszerű tapasztalatszerzési alkalom lesz, már nagyon várom, hogy megkezdjük a felkészülést" - jegyezte meg Rasmussen.A kontinensviadal rajtjára 16 játékos nevezhető, a csoportkör során két, a középdöntő alatt újabb kettő, majd a döntő hétvégén ismét két játékos cseréjére van lehetőség a 28 fős kereten belül.A franciaországi Eb-n december 1-én Hollandia, 3-án Horvátország, 5-én pedig Spanyolország lesz a magyarok ellenfele Montbéliard-ban, a csoport első három helyezettje jut a Nancyban sorra kerülő középdöntőbe.Bíró Blanka (Ferencváros), Janurik Kinga (Érd), Kiss Éva (Győr)Lukács Viktória (Ferencváros), Orbán Adrienn (Kisvárda)Kiss Nikolett (Érd), Kovács Anna (Debrecen), Planéta Szimonetta (Chambray Touraine, francia)Kovacsics Anikó (Ferencváros), Pálos-Bognár Barbara (Budaörs), Tóth Gabriella (Érd)Mészáros Rea (Ferencváros), Szabó Laura (Érd), Tóvizi Petra (Debrecen)Háfra Noémi (Ferencváros), Klivinyi Kinga (Ferencváros)Kazai Anita (Dunaújváros), Schatzl Nadine (Ferencváros)