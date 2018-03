Női kézilabda Eb-selejtező - A magyar válogatott győzelemmel búcsúztatná Görbicz Anitát

Különleges alkalom a mérkőzés, nem csupán azért, mert a világ egyik legjobb csapatát, az elmúlt négy világversenyen háromszor érmet szerző, egyszer pedig a negyedik helyen végző Hollandiát fogadjuk Európa-bajnoki selejtezőn, hanem azért is, mert 233 mérkőzés és 1111 gól után elbúcsúztatjuk a magyar női válogatott történetének egyik legnagyszerűbb játékosát és a nemzeti csapat gólkirálynőjét, Görbicz Anitát

Kép: MTI archív

A hollandoknak az a legnagyobb erősségük, hogy szinte átfutnak az ellenfelükön. Arra szeretnénk kényszeríteni őket, hogy felállt fal ellen kézilabdázzanak. A hét elején még megnyomtuk a fizikai munkát, aztán kifejezetten azzal foglalkoztunk, hogy mit kell csinálnunk védekezésben és támadásban a hollandok ellen

A magyar női kézilabda-válogatott csütörtökön a világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes holland csapatot fogadja Győrben, a decemberi kontinenstorna selejtezősorozatában.- mondta a magyar szövetség honlapján Novák András főtitkár.A magyar együttes idei első mérkőzését megelőzően Kim Rasmussen szövetségi kapitány keretéből Szöllősi-Zácsik Szandra és Klivinyi Kinga is kikerült, a Budaörs és az Érd játékosa is vállsérüléssel bajlódik. A Ferencváros két tapasztalt kézilabdázójára, Szekeres Klárára és Szucsánszki Zitára egy ideig biztosan nem számít a dán szakvezető, mert mindketten családalapításra készülnek.Az Európa-bajnoki selejtező harmadik fordulója előtt egyformán százszázalékos csapatok meccsén minden bizonnyal pályára lép a Győri Audi ETO KC, illetve a Ferencváros két-két holland légiósa, Yvette Broch, Cornelia Nycke Groot, Laura van der Heijden és Danick Snelder, ugyanis mindannyian szerepelnek az ellenfél keretében."Ez egy komoly presztízs lesz a győri játékosok között, kicsit már cukkoltuk is egymást" - mondta Tomori Zsuzsanna az M4 Sportnak.Hozzátette, a vendégeknél is lesznek hiányzók, és úgy fogalmazott, ha a meghatározó embereiket, a belső lövőiket meg tudják fogni, valamint a lerohanásaikat meg tudják akadályozni, akkor nagy esélyük van egy jó mérkőzésre.- tette hozzá a győriek átlövője.A két ország válogatottja eddig 41 alkalommal találkozott, a hollandok csupán kétszer - 1989-ben és 2010-ben - tudtak nyerni, az összes többi mérkőzésen a magyarok győztek. A csapatok vasárnap Eindhovenben ismét megmérkőznek egymással.A selejtezősorozat 7. csoportjában a holland és a magyar válogatott mellett Fehéroroszország és Koszovó szerepel, az első és a második, valamint a hét csoport legjobb harmadikja jut ki a decemberi, franciaországi kontinenstornára.2017. szeptember 27. Magyarország-Koszovó 37-12 (18-5)2017. október 1. Fehéroroszország-Magyarország 18-25 (8-12)A 7. csoport állása: 1. Hollandia 4 pont, 2. Magyarország 4, 3. Fehéroroszország 0, 4. Koszovó 0március 25. Hollandia-Magyarország, Eindhoven 16.00május 30. Koszovó-Magyarország, Pristina 18.00június 2. Magyarország-Fehéroroszország, Kecskemét 16.30