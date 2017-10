Női kézilabda BL: fölényes győzelmet aratott a Midtjylland ellen a Győri Audi ETO - Fotók

Eredmény: Női BL, csoportkör, 1. forduló, B csoport:

a Győr gólszerzői: Görbicz 6, Bódi 4, Mörk, Broch, Groot 3-3, Oftedal 2, Amorím, Puhalák, Althaus, Fodor Cs., Pál T., Afentáler 1-1A magyar csapat játékosai közül Anne Mette Hansen, Tomori Zsuzsanna és Jana Knedlikova hiányzott sérülés miatt.Amikor Kiss Éva büntetőt hárított, majd Kristian Kristensen vezetőedző időt kért, a dán Ikast város csapata még mindig nem dobott gólt, pedig ez a 11. percben történt (5-0).A gyorsan megszerzett jelentős hazai előny meghatározta a találkozó folytatását, ugyanis Kiss Éva a továbbiakban is remekül védett, csapattársai pedig gyors indításokból, valamint kidolgozott akciókból is jó hatékonysággal szerezték góljaikat.Elsősorban a holland Yvette Broch volt elemében, majd Görbicz Anita és Bódi Bernadett találatai következtek (15-8).Négy perc sem telt el a második felvonásból, amikor Görbicz irányításával tízgólos különbség alakult ki a csapatok között (19-9). Ekkor támadásban megtorpant a Győr, tíz percig nem talált be, de mivel a védekezése továbbra is remekül működött, a Midtjylland nem tudott felzárkózni (20-12).Ambros Martín vezetőedző a hajrában minden cserejátékosának lehetőséget adott, ebben az időszakban több hiba csúszott a játékba, de a fölényes sikert ez sem veszélyeztette (27-16).A dán bajnokságban legutóbb bronzérmes vendégcsapat legeredményesebb játékosa Sabine Pedersen volt négy találattal.Az ETO jövő vasárnap a francia Brest Bretagne otthonában folytatja BL-szereplését. pénteken játszották: C csoport: Vardar Szkopje (macedón) - FTC-Rail Cargo Hungaria 34-31 (20-11)