Női kézilabda BL Final Four - Yvette Broch: Talán ez lesz az eddigi legerősebb döntő

Egy négyes döntőben nincs könnyű ellenfél, idén pedig ez még inkább így van, az Audi-ETO mellett ugyanis gyakorlatilag azok az együttesek jutottak el a végjátékig, amelyeket már szeptemberben is a végső győzelemre legesélyesebbnek tartottak, így a győriek elődöntőbeli ellenfele, a román CSM Bucuresti, továbbá a macedón Vardar Szkopje – tavaly vele játszotta a döntőt a győri gárda – és az orosz Rosztov-Don, mely ugyan újonc, játékoskeretében azonban BL-rutinnal rendelkező játékosok szerepelnek. Elég csak arra a Katarina Bulatovicra gondolni, aki négy BL-t nyert, abból egyet az Audi-ETO-val.Nem véletlen, hogy a győriek holland beállósa, Yvette Broch szerint is ez lesz az egyik legerősebb négyes döntő:

„Fantasztikus hétvége előtt állunk, négy nagyszerű csapat lép pályára, melyből bármelyik megnyerheti a végén a sorozatot. Természetesen az a célunk, hogy ismét mi legyünk a győztesek."

A bukarestiek ellen roppant kemény meccset vár Broch.„Nagyon jó játékosai vannak a románoknak, s biztos vagyok benne, nagyot harcolnak majd azért, hogy ismét megnyerjék a Bajnokok Ligáját. Számunkra a legfontosabb fegyver a védekezésünk lesz. Ha az jól működik, akkor mindegyik meccsen lehet esélyünk" – folytatta Broch, aki szerint nehéz lesz pótolni a hiányzókat, így Tomori Zsuzsannát, Nora Mörköt és Jana Knedlikovát.„Sőt, ha igazán őszinte vagyok, őket nem is lehet pótolni. Legfeljebb azzal, hogy kiadjuk magunkból a legtöbbet és keményen harcolunk. Értük is..." – tette hozzá a holland, aki arra is válaszolt, mit vár a jövőtől, amikor már nem Ambros Martín lesz a csapat edzője.

Most még a szezon hátralévő meccsei a fontosak számunkra, nem nagyon foglalkozom a következő évvel, de annyit elárulhatok, én nagyon hiszek a klubban, s abban, hogy az új stáb is ugyanolyan ambíciózus lesz, mint amilyen eddig is volt. Főleg úgy, hogy Danyi Gábor már most is a csapat mellett dolgozik, jól ismerjük. Bizakodó vagyok minden tekintetben"

Yvette Broch reméli, a hétvégén mindkét meccs után mosolyogva tud majd pacsizni a szurkolókkal. Fotó: gyorietokc.hu

A győri önkormányzat közös szurkolásra invitálja a címvédő Audi-ETO szimpatizánsait, akik szurkolótársaik körében, a Dunakapu téren felállított óriáskivetítőn követhetik a női Bajnokok Ligája négyes döntő mérkőzéseit.

A hétvége programja, május 12., elődöntők: CSM Bucuresti–Audi-ETO, 15.15 óra. Rosztov-Don–HC Vardar Skopje, 18 óra. Május 13.: bronzmérkőzés, 15.15 óra. Döntő, 18 óra.



A győri önkormányzat nemcsak a mérkőzések megtekintésére, hanem közös ünneplésre is hívja a szurkolókat, érdeklődőket.



„Bármi is lesz az eredmény, a lányok egész éves munkájukkal kiérdemelték, hogy együtt köszöntsük őket, és köszönetet mondjunk a nagyszerű pillanatokért, csodálatos mérkőzésekért" – mondta Borkai Zsolt polgármester.

– mondta végezetül Yvette Broch.