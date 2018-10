Női kézilabda BL: Audi ETO - Krim Ljubljana 39-23 - fotók

Amorim lövése a sáncon erőt veszt, így a kapus eléri a gólvonal előtt. Aztán Kürthi Laura kap indítást, és dob gólt. 39-23. Időn túli hetessel ér véget a második félidő is, ezt viszont Grimsbö védi.

58. perc

A kapufáról megy be Mavsar hétméterese. 37-23. Amorim visszajött, és hogy a Krim is érezze, dob is egy gólt. 38-23