Női kézilabda BL - Tomori Zsuzsanna megszerezné, amiért jött

Tomori Zsuzsanna (zöldben) először ünnepelhetne Bajnokok Ligája-győzelmet.

„Két éve azért igazoltam az ETO-hoz, hogy Bajnokok Ligáját nyerjek, hiszen klubszinten gyakorlatilag csak ez az egy hiányzik a trófeáim közül. Voltam magyar bajnok, Magyar Kupát is nyertem, kétszer pedig részese voltam a KEK-győzelemnek. A BL azonban mindegyiknél több, itt a legjobbnak lenni minden kézilabdázó vágya. Tavaly a csapat közel volt hozzá, én a sérülés miatt a lelátón izgultam a lányokért, de sajnos nem jött össze a győzelem. Bízom benne, most másként alakulnak a dolgok" – mondta Tomori Zsuzsanna, aki úgy érzi, fizikálisan felkészültek a hétvégi két meccsre, de itt többről van szó, mint puszta erőnlétről.„Ez lélektanilag is minden más versenysorozattól különbözik. Itt nincs javítási lehetőség, az adott két napban kell az ellenfélnél jobbnak lenni. Mentálisnak is erősnek kell lenni, de hiszem azt, hogy mi azok leszünk, s sikerül elhódítanunk a trófeát" – fogalmazott Tomori Zsuzsanna , aki szerint ez minden idők egyik legkiegyensúlyozottabb négyes döntője.

„Tényleg nem volt még ilyen, hogy tulajdonképpen mindegyik együttes ugyanolyan esélyekkel indul. Ha egy papírra összeírnánk a pozitívumokat és a negatívumokat egy-egy csapathoz, nagyon kiegyenlített lista lenne. Az év folyamán volt mindegyik együttesnél hullámvölgy, de most nem számít, mi történt egy-két hete vagy hónapja. Ráadásul tavaly a CSM ezt be is bizonyította, hiszen az egész szezonban végig bukdácsoltak a bukarestiek, aztán a végén megnyerték a BL-t" – tette hozzá az átlövő, aki nem foglalkozik azzal, melyik ellenféllel találkozna szívesebben a fináléban.„Felesleges ezen agyalni, először a Buducnost ellen kell sikerrel megvívni az elődöntőt. Ha ez megvan, akkor ráérünk gondolkodni, hogy ez jó vagy rossz nekünk. De igazából ahhoz, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligáját, két meccset kell nyernünk, hogy vasárnap ki ellen, nem számít. A lényeg, hogy több ezer szurkolónk előtt – akik minden bizonnyal komoly pluszt jelentenek majd nekünk – mi ünnepelhessünk. Rajtunk biztosan nem múlik a végső győzelem" – mondta végezetül Tomori Zsuzsanna.