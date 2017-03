Női kézilabda BL - Simán győzött az Audi ETO, a Metz lesz az ellenfél - sok-sok fotó

A párosítás azzal vált véglegessé, hogy a középdöntő vasárnapi játéknapján a montenegrói Buducnost Podgorica házigazdaként 38-20-ra legyőzte az orosz Asztrahanocska együttesét. A második csoportkör jövő hétvégi utolsó fordulója előtt már biztos, hogy a Metz az 1. csoport negyedik helyén végez, és a győriekkel játszik, akik a dán Esbjerg elleni - ugyancsak vasárnapi - sikerükkel biztosították a 2. csoport első helyezését.A negyeddöntő első mérkőzéseit április 7. és 9. között, a visszavágókat pedig egy héttel később rendezik. A győriek jövő vasárnap a norvég Larvik otthonában zárják a BL középdöntőjét.- A Győri Audi ETO KC házigazdaként 33-22-re legyőzte a dán Esbjerg csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája vasárnapi játéknapján, ezzel biztosította első helyét a második csoportkörben. Női BL, 2. csoportkör, 5. forduló, 2. csoport(17-11)A Győr gólszerzői: Görbicz, Amorim 6-6, Hársfalvi, Broch 5-5, Knedlikova, Mörk 3-3, Tomori, Bódi 2-2, Puhalák 1Eleinte jól tartották magukat a meglehetősen tartalékos összeállításban érkezett dánok, de 4-4-es állás után több mint hét percig nem szereztek gólt. Ebben az időszakban a győriek megnyugtató előnyt alakítottak ki, amit lendületes játékkal növelni is tudtak a szünetig (17-11).A második felvonásban is fölényben volt a magyar csapat, Kari Aalvik Grimsbö remekül védett korábbi csapata ellen, amely ismét csaknem nyolc percen keresztül nem talált a hálóba. A 49. percben már tíz góllal vezettek a győriek (29-19), akik végül hetvenszázalékos lövési hatékonysággal zárták a találkozót. Az Esbjerg - és egyben a mezőny - legeredményesebb játékosa a dánok svéd balátlövője, Jenny Alm volt nyolc találattal.2. Larvik (norvég) 12, 3. CSM Bucuresti (román) 9, 4. Midtjylland (dán) 8, 5. Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 6, 6. Esbjerg 4Mivel a macedón Vardar Szkopje az előző fordulóban és vasárnap is kikapott, a Ferencváros az 1. csoport élén maradt, és amennyiben jövő szombaton hazai pályán legyőzi a montenegrói Buducnost Podgorica együttesét, megőrzi előkelő pozícióját.1. csoport: Thüringer HC (német) - FTC-Rail Cargo Hungaria 29-29 (15-17)Az állás: 1. Ferencváros 14 pont/9 mérkőzés, 2. Vardar Szkopje (macedón) 13/9, 3. Buducnost Podgorica (montenegrói) 10/8, 4. Metz (francia) 8/9, 5. Thüringer HC 5/9, 6. Asztrahanocska (orosz) 2/8A csoportok első négy helyezettje jut a negyeddöntőbe.- A középdöntő 2. csoportjában a Győri Audi ETO KC a dán Esbjerg együttesét látja vendégül, és győzelem esetén biztossá válik, hogy megtartja jelenlegi éllovas pozícióját. Az előző idényben BL-ezüstérmes győriek szerdán 28-28-as döntetlent játszottak az FTC otthonában. Ambros Martín vezetőedző a bajnoki rangadó után úgy fogalmazott, nem csalódott, és az Esbjerg ellen mindenképpen győzelmet vár.Mivel a Vardar Szkopje nagy meglepetésre legutóbb kikapott hazai pályán, a macedón csapat és az FTC azonos pontszámmal áll az 1. csoport élén. Az egymás elleni összevetésben jobb a Vardar, de amennyiben ismét pontot veszít, a Ferencváros az első helyen zárhat. A fővárosi zöld-fehérek Planéta Szimonetta együttese, a német bajnok Thüringer HC otthonában lépnek pályára, és már egy döntetlennel is biztosítják, hogy másodiknál rosszabbak nem lehetnek a csoportban.A jobbátlövőt ezen a héten megoperálták, mert - mint klubja honlapján Herbert Müller vezetőedző elmondta - kivették a csavarokat a térdéből, így a szezon hátralévő részében már nem játszhat.A férfiak mezőnyében a Szeged öt meccsből álló győzelmi sorozattal zárta az őszt, és a B csoport második helyén állt, a tavaszi idényben viszont eddig mindhárom mérkőzését elveszítette, és már a negyedik helyezése is veszélyben van. Szombaton a PPD Zagreb együttesét fogadja, amelynek szintén nagy szüksége van a pontokra, hogy bejusson a nyolcaddöntőbe.A Veszprém már csütörtökön lejátszotta utolsó előtti csoportmeccsét, amelyet 28-27-re megnyert Császár Gábor svájci csapata, a Kadetten Schaffhausen otthonában. A magyar irányító hat gólt szerzett. Az ugyancsak magyar válogatott Jamali Iman csapata, a fehérorosz Meskov Breszt - amely éppen a Szegedet üldözi a B csoportban - a macedón Vardar Szkopjét fogadja szombaton.A férfi EHF Kupa csoportkörének harmadik fordulójában a Tatabánya a dán Kolding együttesét látja vendégül Győrben, és csak egy bravúros sikerrel tarthatja életben továbbjutási reményeit. A női EHF Kupában már a negyeddöntő első meccseit rendezik a hétvégén. A jobbátlövő Szekerczés Luca és a vezetőedző Konkoly Csaba csapata, a német TuS Metzingen szombaton hazai pályán szerepel a francia Nantes Loire Atlantique ellen.Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 13. forduló:szombat, B csoport:MOL-Pick Szeged - PPD Zagreb (horvát) 17.30Férfi EHF Kupa, csoportkör, 3. forduló, C csoport:szombat:Grundfos Tatabánya KC-KIF Kolding (dán), Győr 15.00Női Bajnokok Ligája, 2. csoportkör, 5. forduló:vasárnap:1. csoport:Thüringer HC (német) - FTC-Rail Cargo Hungaria 14.002. csoport:Győri Audi ETO KC-Esbjerg (dán) 17.00