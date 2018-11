Női kézilabda BL - Sima győri győzelem és csoportelsőség: Ljubljana-Audi ETO 23-32

A csoport állása

1. Győr 10 pont/5 mérkőzés

2. Krim Mercator Ljubljana 5/5

3. Podravka Koprivnica (horvát) 3/4

4. Thüringer HC (német) 0/4

Online közvetítés

(10-16)női Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló, C csoportA Győr gólszerzői: Amorim 7, Groot 6, Kristiansen 4, Brattset, Hansen, Görbicz 3-3, Knedlikova, Oftedal 2-2, Puhalák, Bódi 1-1A címvédő Győri Audi ETO KC kilenc góllal győzött a szlovén Krim Mercator Ljubljana otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában, szombaton. Újabb sikerükkel a győriek megőrizték százszázalékos mérlegüket a BL-ben, és biztosították, hogy a C csoport első helyéről jutnak a középdöntőbe.A sérült Tomori Zsuzsannát és Nora Mörköt nélkülöző vendégek remekül kezdtek, már 5-0-ra vezettek, amikor a hetedik percben a szlovén bajnokcsapat megszerezte első gólját. A hazaiak közül négyen is hiányoztak sérülés miatt, ennek ellenére visszakapaszkodtak és felzárkóztak (6-7), miközben a Győr több mint öt percig nem talált be. Danyi Gábor vezetőedző időkérése után a csapat rendezte sorait, és tíz percen keresztül nem kapott gólt, a szünetben pedig hattal vezetett (10-16).A második félidőben is hullámzó volt a játék, a Krim előbb ismét felzárkózott (16-19), majd a címvédő ETO 7-1-es sorozata következett. A tízgólos különbséget végül nem tudta elérni a vendégcsapat, de fölényes sikerét nem fenyegette veszély. A szlovénok legeredményesebb játékosa Nina Zulic volt öt góllal.A győriek - akik a továbbjutásukat már hétfőn biztosították - jövő szombaton a horvát Podravka Koprivnica ellen, hazai pályán zárják a BL csoportkörét.5. perc: 0-410. perc: 3-715. perc: 6-720. perc: 8-1025. perc: 9-12Félidőben: 10-16A Ljubljana támadásban sokat hibázott, leginkább ennek köszönhető a hat gólos különbség félidőben.5. perc: 14-1910. perc: 16-2015. perc: 18-2520. perc: 19-2825. perc: 21-29Végeredmény: 23-32Elsősorban a remek lövőátlagnak és a negyven százalék feletti kapusteljesítménynek köszönheti a győzelmet a Győr.

Előzetes

A női BL-ben a címvédő Győri Audi ETO KC együttesére könnyebb feladat vár, ugyanis egyrészt a negyedik fordulóban biztosította továbbjutását a csoportkörből, másrészt szombaton a szlovén Krim Mercator Ljubljana vendége lesz, amelyet tavaly január óta ötször legyőzött, és a legszorosabb meccsük is kilencgólos különbséggel zárult.