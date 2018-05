Női kézilabda BL - Rendkívül elégedett a rendezéssel az EHF elnöke

Fotó: Mészáros Mátyás

Michael Wiederer, az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) elnöke rendkívül elégedett volt a női Bajnokok Ligája hétvégi, budapesti négyes döntőjének rendezésével."A torna tovább fejlődött, elnyerte megfelelő formáját, és a program, amit láthattunk, már nagyon magas szintet képvisel" - nyilatkozta a BL honlapján az osztrák sportvezető. Kiemelte, mind a négy mérkőzésen szinte telt ház volt a Papp László Budapest Sportarénában, a szurkolók a számukra semleges találkozókra is kíváncsiak voltak.Wiederer megemlítette, nagyon jó kezdeményezésnek tartja, hogy betétprogramként négy ország női juniorválogatottja is pályára lépett a hétvége során: a felkészülési tornát a magyar csapat nyerte.Az idei négyes döntő televíziós közvetítési csúcsot hozott, ugyanis 22 társaság sugározta a mérkőzéseket 55 országban.Az EHF elnöke elismerte, hogy a drukkerek a BL hajrájában is jobban szeretnék hazai környezetben látni kedvenceiket, a játékosok körében viszont rendkívül népszerű a budapesti női, illetve a kölni férfi torna.A magyar szövetség (MKSZ) és az EHF közötti szerződés értelmében jövőre is Budapesten lesz a négyes döntő, és Wiederer elmondta, hogy az MKSZ szeretné meghosszabbítani a megállapodást."Ez némileg más, mint Kölnben, ahol szervezők is vagyunk. Itt van egy helyi szervező, amely nagyon jó munkát végez. Tárgyalni fogunk, és meglátjuk, mi lesz 2019 után" - tette hozzá.Sportági berkekben terjedő hírek szerint a magyar főváros riválisa Bukarest lehet, amely 2020-tól szintén szeretne otthont adni a női négyes finálénak.A hétvégi volt az ötödik négyes döntő a női BL-ben, eddig mindet Budapesten rendezték. A vasárnapi fináléban a Győri Audi ETO KC hosszabbítás után 27-26-ra legyőzte a macedón Vardar Szkopjét, ezzel megvédte címét.