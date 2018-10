Női kézilabda BL - Podravka Koprivnica-Győri Audi ETO KC: sima győri győzelem Horvátországban

Eredmény:

(15–17)Kapronca, női Bajnokok Ligája-mérkőzés, C csoport, 2. forduló, 2500 néző. V.: Kijauskaite, Zaliene (litvánok).Podravka: Risovic – Turk 2, JEZSNYIKAVA 4, Iknyeva 2, Debelic 3, CSIGIRINOVA 9/2, HOLESOVA 4. Cs.: Ecimovic, Tucakovic (kapusok), Dzono, Milosavljevic 2, Milosevic, Karlovcan 1, Zadravec. Edző: Zlatko Saracevic.Audi-ETO: Leynaud – Knedliková 3, Groot 3/3, OFTEDAL 8/1, Brattset 2, AMORIM 8, Puhalák 1. Cs.: Kiss É., GRIMSBÖ (kapusok), Bódi 3, Hansen 1, Kristiansen 1, FODOR 3. Edző: Danyi Gábor.Hétméteresek: 2/2, ill. 5/4. Kiállítások: 8, ill. 6 perc.Két horvát kézilabdalegenda, Zdravko Zovko és Zlatko Saracevic találkozója adta a mérkőzés pikantériáját. Előbbi vezetőedzőként 2000 és 2007 között öt bajnoki címet, öt Magyar Kupát és egy BL-ezüstérmet nyert a Fotex Veszprém férficsapatával, ebből utóbbi, az olimpiai és világbajnok balátlövő két bajnoki, egy kupasikerrel és a BL-döntős szerepléssel vette ki a részét. Zovko jelenleg a Győr másodedzőjeként, Saracevic pedig a Podravka vezetőedzőjeként tevékenykedik. A győriek közül Görbicz Anita, Tomori Zsuzsanna és a norvég Nora Mörk hiányzott sérülés miatt.A címvédő a kilencedik percben vezetett először, és az első félidő folytatásában már nem is engedte ki kezéből az előnyt. Ennek ellenére a hazaiak remekül tartották magukat, gyors játékukkal igyekeztek hibázásra kényszeríteni az ETO-t, a Kecskemét korábbi kapusa, Jovana Risovic pedig több bravúrt is bemutatott (13-14). A szünet után egyenlített, sőt a meccs során először a vezetést is átvette a rendkívül bátran, önbizalommal, lendületesen játszó Podravka Koprivnica (19-18).Danyi Gábor vezetőedző a francia Amandine Leynaud és Kiss Éva után a norvég Kari Aalvik Grimsbőt állította a kapuba, és ez is hozzájárult, hogy csapatuk fordított, majd egy 6-1-es szériával ismét megnyugtató előnyre tett szert, amit a találkozó végéig megőrzött. A Győr a Thüringer HC-t fogadja a BL csoportkörében jövő vasárnap.Danyi Gábor: – A két pont volt a legfontosabb. Nem most játszottunk a legjobban, várható volt, hogy lesznek ilyen meccsek is. A nagyon jó kézilabdát játszó és jó teljesítményt nyújtó Podravka ellen nehéz dolgunk volt, de a nem magas szintű teljesítményünket a hozzáállással, a csapatszellemmel tudtuk kompenzálni. Voltak hibák, de senki nem adta fel, senkinek nem ment el a kedve, ez az attitűd kell a folytatásban is.1. Győri Audi ETO KC 4 pont2. Podravka Koprivnica 2 (55-59)3. Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 2 (50-59)4. Thüringer HC (német) 0Két horvát kézilabdalegenda, Zdravko Zovko és Zlatko Saracevic találkozója adja a címvédő Győri Audi ETO KC vasárnapi, horvátországi mérkőzésének pikantériáját a női kézilabda Bajnokok Ligájában.Amikor a Fotex Veszprém férficsapata 2002-ben döntőt játszott a német Magdeburg ellen a BL-ben, Zovko volt a vezetőedző, Saracevic pedig a párharc során 11 góllal segítette a magyar csapatot.Az edző 2000 és 2007 között öt bajnoki címet és öt Magyar Kupát nyert, ebből az olimpiai és világbajnok balátlövő két bajnoki és egy kupasikerrel vette ki a részét 2000 és 2002 között. Előbbi jelenleg a Győri Audi ETO KC másodedzőjeként, utóbbi pedig a horvát Podravka Koprivniva vezetőedzőjeként tevékenykedik.A győriek eddig hat mérkőzést játszottak aktuális ellenfelükkel, és mindet megnyerték, legutóbb 2012 novemberében, idegenben 29-22-re. A találkozó egyértelmű esélyese ezúttal is a magyar bajnok, sőt már az is meglepetésnek számítana, ha a csoportkörbe három év elteltével visszatérő horvátok szoros mérkőzésre kényszerítenék vendégüket.A kaproncaiak múlt vasárnap 28-26-ra győztek a német Thüringer HC otthonában, ezzel máris komoly lépést tettek a továbbjutás felé, ráadásul alighanem hatványozott önbizalommal vetik bele magukat a Győr elleni csatába. Csakhogy Danyi Gábor vezetőedző csapata "gálaelőadást" rendezett a szlovén Krim Ljubljana ellen, majd a 39-23-as diadalt a hét közepén "megfejelte" a Békéscsaba elleni 47-23-as győzelemmel. A két találkozón összesen 86 gólt lőtt, ami nem sok jót ígér a horvátoknak, még akkor sem, ha a BL-ben az idegenbeli sikerért mindig jobban meg kell küzdeni.

Mindenképpen szerettünk volna a Békéscsaba elleni bajnokin gyakorolni a következő BL-mérkőzésekre, ami úgy gondolom, sikerült is"

A hétvégi program



szombat:



EHF Kupa, selejtező, 2. forduló, első mérkőzések:

GVM-Europe Vác - Siófok KC 15.30

Spono Eagles (svájci)-Dunaújvárosi Kohász KA, Nottwil 17.00



vasárnap:



BL, csoportkör, 2. forduló:

D csoport: FTC-Rail Cargo Hungaria - Vipers Kristiansand (norvég), Érd 14.30

C csoport: Podravka Koprivnica (horvát)-Győri Audi ETO KC 18.45

- jelentette ki a győriek honlapján Danyi.Az FTC-Rail Cargo Hungaria az első fordulóban elszenvedett 36-31-es bukaresti vereség után vasárnap Érden, a norvég bajnok Vipers Kristiansand ellen lép pályára. Elek Gábor vezetőedző csapata számára ezúttal kizárólag a győzelem számít jó eredménynek.A korábbi győri játékosokkal, Katrine Lundéval és Linn Jörüm Sullanddal felálló norvégok egy hete hazai pályán értek el 27-27-es döntetlent a német Bietigheim ellen, és az otthon elhullajtott pont a végelszámolásnál még sokba kerülhet nekik.A Vipers az előző szezonban nem élte túl a csoportkört a Bajnokok Ligájában, negyedik helyezettként az EHF Kupába került, amelyben egészen a döntőig menetelt és csak egygólos összesítéssel maradt alul a román Craiovával szemben.A Ferencváros kedden a magyar bajnokságban gólzáporos meccset vívott a Debrecennel, a 20-17-es félidő után 38-27-re megnyert mérkőzést követően Elek Gábor a védekezéssel aligha, a támadójátékkal sokkal inkább elégedett lehetett.A felek korábban még nem találkoztak egymással, az FTC viszont a tavalyi kiírásban is belebotlott egy norvég ellenfélbe, és a Larvikot hazai pályán 37-33-ra, idegenben pedig 30-21-re legyőzte.Magyar házirangadót vív egymással a női EHF Kupa-selejtező második fordulójában a Vác és a Siófok. A siófokiaknak kellemetlen élményük lehet ellenfelükről, amelytől szeptember 12-én a bajnokságban meglepetésre 29-28-ra kikaptak hazai pályán. Akkor a vendégek győztes gólját nyolc másodperccel a vége előtt az a Kuczora Csenge szerezte, akinek a múlt héten Győrben elszakadta a térdszalagja, ezért fél évig nem állhat csapata rendelkezésére."A Siófok ellen már sikerült meglepetést szereznünk a szezonban, de ez a mérkőzés teljesen más lesz. Remélem, hasonló teljesítményt nyújtunk, mint egy hónapja Siófokon, de az európai kupameccsek hangulata mindig más jellegű. Bízom abban, hogy az elmúlt hetek sikerei kellő önbizalmat adnak a lányoknak és két jó meccset játsszunk, amelyek során a továbbjutást is kiharcolhatjuk" - mondta a váciak honlapjának Szilágyi Zoltán vezetőedző.A párharc első mérkőzését szombaton Vácott rendezik, a Dunaújváros pedig Svájcban lép pályára.