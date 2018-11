Női kézilabda BL - Nehezen nyert a Győr: Audi ETO-Thüringer 31-28 - fotók, nyilatkozatok

A csoport állása

Audi-ETO–Thüringer HC 31–28 (19–15)Győr, Audi-aréna, női Bajnokok Ligája-mérkőzés, C csoport, 4. forduló, 5307 néző. V.: Prastalo, Balvan (bosnyákok).Audi-ETO: Kiss É. – Knedliková 3, Groot 4/2, Oftedal 5/2, HANSEN 6, Amorim 3, Fodor. Cs.: Grimsbö, LEYNAUD (kapusok), Brattset 4, Puhalák 1, Kristiansen 2, Bódi 2, Görbicz 1. Edző: Danyi Gábor.THC: GIEGERICH – Jakubisova 1, Triscsuk, LUZUMOVA 7/3, Huber, BÖLK 5, Grossman 2. Cs.: SCHMELZER 4, STOLLE 8, Mazzucco, Lang, Sazdovska 1. Edző: Herbert Müller.Hétméteresek: 7/4, ill. 3/3. Kiállítások: 2, ill. 8 perc.Danyi Gábor: – Nagyon sok hibával játszottunk, csak a hozzáállásunkkal, a küzdeni tudásunkkal és a csapatszellemmel voltam elégedett. Meg persze a győzelemmel, mert az volt a legfontosabb. Ilyen nap is van, ez is a mi csapatunk.Herbert Müller: – A hazai meccsen jó első félidő után a másodikban nagyon kikaptunk. Most ezt szerettük volna elkerülni, mindent megtettünk, hogy végig versenyben maradjunk a világ egyik legjobb és legprofibb csapatával. Örülök, hogy ezt sikerült elérnünk ebben a fantasztikus atmoszférában.Anne Mette Hansen: – Hatvan percen keresztül kellett küzdenünk. Néha jó is, hogy vannak ilyen meccsek, mert rámutatnak a hiányosságokra. A lényeg, hogy így is tudtunk győzni.5. perc: 5-210. perc: 8-515. perc: 10-819. perc: 12-12 - Audi ETO időkérés21. perc: 12-1325. perc: 15-14Félidőben: 19-15Egy hosszabb, közel öt perces győri gólcsendet használt ki a Thüringer és a 21. percben átvette a vezetést. A félidő végére azonban az ETO támadójátéka ismét hatékonyabb lett, s a győri csapat visszaszerezte a vezetést. A német csapat több technikai hibával játszott az első félidőben mint az ellenfele. A csapatok védekezése egyelőre nem kapott nagy hangsúlyt.5. perc: 20-186. perc: 20-198. perc: 20-2010. perc: 22-2112. perc: 22-22 - Danyi Gábor időt kért.15. perc: 24-2417. perc: 25-2518. perc: 26-25 - Német időkérés.20. perc: 27-2625. perc: 29-2726. perc: 30-27 - Utolsó német időkérés28. perc: 30-27 - Danyi Gábor kért időt.Végeredmény: 31-28A jól küzdő német csapat a második félidő első felében ledolgozta a félidőben összeszedett négy gólos hátrányát. Az Audi ETO sok hibával (támadásban és védekezésben), de nagyot küzdve, Leynaud védéseivel, az utolsó 5 percben a maga javára fordította a mérkőzést.A két csapat október 21-én Németországban játszott, akkor a győriek 38-22-re győztek.A Győr gólszerzői: Hansen 6, Oftedal 5, Groot, Brattset 4-4, Knedliková, Amorim 3-3, Bódi, Kristiansen 2-2, Görbicz, Puhalák 1-1A magyar csapat keretéből ezúttal is a súlyos sérülés után gyógyuló Tomori Zsuzsanna és Nora Mörk hiányzott. A hazaiak az első öt percben kiválóan játszottak, utána azonban visszaesett a koncentrációjuk, így tíz percet követően kétgólos előnyt mutatott az eredményjelző (8-6). Kiss Éva remek védései ellenére a 19. percben a cseh Iveta Luzumova üres kapus gólja a vendégek egyenlítését jelentette, majd az ETO vezetőedzője, Danyi Gábor időkérése ellenére hamarosan a vezetést is átvették a németek (12-13).Az első félidő utolsó tíz perce ismét győri fölényt hozott, és a norvég Kari Skaar Brattset, valamint a dán Anne Mette Hansen góljainak köszönhetően a szünetben néggyel vezetett az ETO. A fordulás után a hazai játékosok kétszer is hétméterest rontottak, és mivel számos más helyzetet is kihagytak, ismét egyenlített az ellenfél (20-20). Mindkét csapat rengeteg labdát adott el, ennek is volt köszönhető, hogy az utolsó negyedóra is egyenlő állásról indult (25-25). A hajrában Görbicz Anita, a norvég Veronica Kristiansen, majd pár perccel később Nycke Groot is üres kapus gólt lőtt, a csereként pályára lépő francia Amandine Leynaud pedig több bravúros védést is bemutatott, így a Győr végül három góllal legyőzte ellenfelét. A vendégek legeredményesebb játékosa Alicia Stolle volt nyolc góllal. A győriek szombaton a szlovén Krim Mercator Ljubljana otthonában folytatják szereplésüket a BL csoportkörében, a Ferencváros pedig vasárnap a román CSM Bucuresti együttesét fogadja Érden.

Előzmények

Az első három mérkőzést követően, a Győri Audi ETO KC hibátlanul vezeti az EHF Női Kézilabda Bajnokok Ligája „C" csoportját. Danyi Gáborék az újabb győzelem reményében futnak ki a pályára hétfőn, az Audi Aréna Győrben.Az Audi-ETO-ra ma este a címvédő zöld-fehérek a BL-ben a német Thüringer HC-t fogadják. A két csapat október 21-én Németországban már találkozott egymással, s akkor a vártnál is könnyebben, 38–22-re győztek a zöld-fehérek. Danyi Gábor vezetőedző most nehezebb meccsre számít:

Ismerve a német mentalitást, aligha hiszem, hogy feltartott kezekkel jönne a THC Győrbe. Most ez egy új meccs lesz, új feladatokkal, újabb motivációval. Mi minden meccsen megadjuk a tiszteletet az ellenfélnek, a közönségnek, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk, bízom benne, ez most is biztos győzelemmel párosul, de ismétlem: óva intek mindenkit attól, hogy az első meccs végeredményéből induljon ki."

Telt ház, 8484 szurkoló Dunaszerdahelyen; a győri kézis lányokat is ünnepelték - DAC-győzelmet láthattak Görbiczék

A mérkőzés előtt a kezdőkörbe szólított Audi-ETO-nak, a végén a győztes hazai csapatnak tapsolt mintegy kilencezer ember szombat este a dunaszerdahelyi stadionban. Danyi Gábor, az ETO edzője szerint mindig tiszteletre méltó, ahol ilyen hangulat van, s ennyien szeretik a futballcsapatot. A DAC Vida Krisztofer góljával 1–0-ra nyert a Nyitra ellen.Szomorú emlékezés vezette fel a szombati DAC–Nyitra szlovák bajnoki futballmérkőzést: éppen tíz éve az év meccsének titulált DAC–Slovan rangadóra rengetegen érkeztek Csallóköz, Mátyusföld és az egész Felvidék falvaiból, városaiból és Magyarországról is. A meccs közben azonban elszabadult a pokol, állig felfegyverzett kommandósok a nagyrészt magyarországi szurkolókkal megtelt szektor ellen indultak meg és senkit sem kímélve szétverték azt. Ötven sérültje volt a történteknek – nem véletlen, hogy a DAC B közép a „Nem felejtünk" molinót tűzte a kerítésre.Szombaton azonban innentől kezdve a hangulatra nem lehetett panasz. A dunaszerdahelyiek meghívására az Audi-ETO volt a vendége a mérkőzésnek, a szurkolók a VIP Silver szektorban találkozhattak is a teljes kerettel, akiket a meccs előtt egyenként szólítottak a kezdőkörbe. A világ legjobb kézilabdásait 8484-en tapsolták meg, telt ház volt az arénában. Ez amiatt is nagy szó, mert a bajnokságban második helyen álló DAC elmúlt két meccsén is vereséget szenvedett.„Még soha nem voltam DAC-meccsen, s a városban is csak átutazóban jártam. Az itteni meccshangulatról természetesen már hallottam, s örömmel jöttünk, eleget téve a meghívásnak: érvényes ez más sporteseményre is, ahol ilyen hangulat van, s ennyien szeretik a csapatot. Ez mindig fantasztikus és tiszteletre méltó. Futballt főként tévében nézek, nem vagyok fanatikus Barcelona-rajongó, de inkább az ő stílusuk áll hozzám közel, illetve a Liverpool és a Dortmund támadófutballját is szeretem" – mondta a Kisalföldnek Danyi Gábor, az ETO edzője. Eközben a lelátón a játékosok autogramokat osztogattak, fotózkodtak a szurkolókkal.A meccs előtt a csapat indulóját, a „Nélküled"-et egy somorjai énekesnővel együtt énekelte a B közép, de a kezdőkörben állva láthatólag Tomori Zsuzsa és Görbicz Anita is ismerte a dalt, tudta a szöveget.A hazai csapatban Kalmár Zsolt öt sárga lapja miatt nem játszhatott, ott volt viszont a másik két magyar futballista: Vida Máté és Vida Krisztofer. Sőt, főszereplői is voltak a mérkőzésnek, mindketten kitűnően játszottak, Krisztofer rúgta a meccs egyetlen gólját. A DAC így megtartotta a második helyet a bajnokságban, hat ponttal lemaradva a listavezető Slovan mögött. A csapat legközelebb Rózsahegyre látogat.„Nagyon remélem, hogy a dunaszerdahelyi játékosokat és csapatvezetőket mi is vendégül láthatjuk egy győri kézilabdameccsen. Ez a kapcsolat, ami a mostani látogatással kialakult, folytatódhat" – mondta Danyi Gábor.