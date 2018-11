Női kézilabda BL - Nehezebb feladat: Audi ETO-Thüringer - hétfő este 7 óra

Az Audi-ETO-ra ma este a címvédő zöld-fehérek a BL-ben a német Thüringer HC-t fogadják. A két csapat október 21-én Németországban már találkozott egymással, s akkor a vártnál is könnyebben, 38–22-re győztek a zöld-fehérek. Danyi Gábor vezetőedző most nehezebb meccsre számít:

Ismerve a német mentalitást, aligha hiszem, hogy feltartott kezekkel jönne a THC Győrbe. Most ez egy új meccs lesz, új feladatokkal, újabb motivációval. Mi minden meccsen megadjuk a tiszteletet az ellenfélnek, a közönségnek, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk, bízom benne, ez most is biztos győzelemmel párosul, de ismétlem: óva intek mindenkit attól, hogy az első meccs végeredményéből induljon ki."

Telt ház, 8484 szurkoló Dunaszerdahelyen; a győri kézis lányokat is ünnepelték - DAC-győzelmet láthattak Görbiczék

A kezdőkörben: a győri kézilabdás lányoknak is élmény volt a telt házas dunaszerdahelyi futballmeccs. Fotó: FC DAC

A mérkőzés előtt a kezdőkörbe szólított Audi-ETO-nak, a végén a győztes hazai csapatnak tapsolt mintegy kilencezer ember szombat este a dunaszerdahelyi stadionban. Danyi Gábor, az ETO edzője szerint mindig tiszteletre méltó, ahol ilyen hangulat van, s ennyien szeretik a futballcsapatot. A DAC Vida Krisztofer góljával 1–0-ra nyert a Nyitra ellen.Szomorú emlékezés vezette fel a szombati DAC–Nyitra szlovák bajnoki futballmérkőzést: éppen tíz éve az év meccsének titulált DAC–Slovan rangadóra rengetegen érkeztek Csallóköz, Mátyusföld és az egész Felvidék falvaiból, városaiból és Magyarországról is. A meccs közben azonban elszabadult a pokol, állig felfegyverzett kommandósok a nagyrészt magyarországi szurkolókkal megtelt szektor ellen indultak meg és senkit sem kímélve szétverték azt. Ötven sérültje volt a történteknek – nem véletlen, hogy a DAC B közép a „Nem felejtünk" molinót tűzte a kerítésre.Szombaton azonban innentől kezdve a hangulatra nem lehetett panasz. A dunaszerdahelyiek meghívására az Audi-ETO volt a vendége a mérkőzésnek, a szurkolók a VIP Silver szektorban találkozhattak is a teljes kerettel, akiket a meccs előtt egyenként szólítottak a kezdőkörbe. A világ legjobb kézilabdásait 8484-en tapsolták meg, telt ház volt az arénában. Ez amiatt is nagy szó, mert a bajnokságban második helyen álló DAC elmúlt két meccsén is vereséget szenvedett.„Még soha nem voltam DAC-meccsen, s a városban is csak átutazóban jártam. Az itteni meccshangulatról természetesen már hallottam, s örömmel jöttünk, eleget téve a meghívásnak: érvényes ez más sporteseményre is, ahol ilyen hangulat van, s ennyien szeretik a csapatot. Ez mindig fantasztikus és tiszteletre méltó. Futballt főként tévében nézek, nem vagyok fanatikus Barcelona-rajongó, de inkább az ő stílusuk áll hozzám közel, illetve a Liverpool és a Dortmund támadófutballját is szeretem" – mondta a Kisalföldnek Danyi Gábor, az ETO edzője. Eközben a lelátón a játékosok autogramokat osztogattak, fotózkodtak a szurkolókkal.A meccs előtt a csapat indulóját, a „Nélküled"-et egy somorjai énekesnővel együtt énekelte a B közép, de a kezdőkörben állva láthatólag Tomori Zsuzsa és Görbicz Anita is ismerte a dalt, tudta a szöveget.A hazai csapatban Kalmár Zsolt öt sárga lapja miatt nem játszhatott, ott volt viszont a másik két magyar futballista: Vida Máté és Vida Krisztofer. Sőt, főszereplői is voltak a mérkőzésnek, mindketten kitűnően játszottak, Krisztofer rúgta a meccs egyetlen gólját. A DAC így megtartotta a második helyet a bajnokságban, hat ponttal lemaradva a listavezető Slovan mögött. A csapat legközelebb Rózsahegyre látogat.„Nagyon remélem, hogy a dunaszerdahelyi játékosokat és csapatvezetőket mi is vendégül láthatjuk egy győri kézilabdameccsen. Ez a kapcsolat, ami a mostani látogatással kialakult, folytatódhat" – mondta Danyi Gábor.