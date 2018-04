Női kézilabda BL - Kettős győzelemmel négyes döntőben a címvédő Audi ETO - fotók

A címvédő Győri Audi ETO KC kettős győzelemmel jutott a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjébe, miután az idegenbeli 26-20-as sikert követően a negyeddöntő szombati, hazai visszavágóján 30-28-ra legyőzte a montenegrói Buducnost Podgoricát.A Final Four sorsolását kedden rendezik a magyar fővárosban, a tornára pedig május 12-én és 13-án kerül sor a Papp László Budapest Sportarénában.Női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó:Győri Audi ETO KC-Buducnost Podgorica (montenegrói) 30-28 (15-15)-----------------------------------------------------------------Gólszerzők: Görbicz 11, Hansen, Amorim 4-4, Broch, González 3-3, Bódi, Puhalák 2-2, Fodor 1, illetve Raicevic 9, Brnovic 6, Ujkic, Konatar, Jaukovic 3-3, Pavicevic 2, Pletikosic, Laslo 1-1Továbbjutott: a Győr kettős győzelemmel, 56-48-as összesítésselA győriek a múlt szombaton kiharcolt hatgólos előny tudatában magabiztosan kezdhették a második mérkőzést, amelynek annak ellenére is az ETO volt az esélyese, hogy Tomori Zsuzsanna, a norvég Nora Mörk és a holland Cornelia Nycke Groot is hiányzott sérülés miatt. A norvég Stine Oftedal felgyógyult ugyan, de nem kockáztatták játékát.Óriási iramban kezdődött a meccs, eleinte szinte minden támadásból gól esett, a védelmek csak lassan ébredeztek. A 10. percben 6-4-re, majd kisvártatva 8-6-ra vezetett az ETO, ám sorozatban négyszer volt eredményes a lelkesen küzdő Podgorica, így Ambros Martín vezetőedző kénytelen volt időt kérni. A 20. percben már három góllal volt jobb a Buducnost, azaz összesítésben félig ledolgozta hátrányát.Végül a nyolcperces hazai gólcsendet Görbicz Anita törte meg, aki negyedik hétméteresét értékesítette. Az egyenlítés sem késett sokáig (11-11), majd mindkét oldalról egy-egy játékost kiállítottak, s a létszámhátrányos játékban, a 26. percben a Győr visszavette a vezetést (13-12). A montenegróiak is magukhoz tértek azonban, és fordítottak, végül Görbicz időn túli hétméteresével lett 15-15 a félidő állása.A fordulást követően kapust cserélt az ETO, Kari Aalvik Grimsbőt Kiss Éva váltotta. Továbbra is fej-fej mellett haladt a két együttes, a podgoricaiak csak rövid ideig tudtak vezetni hol egy, hol két góllal. Az idő múlásával a magyar bajnok továbbjutását már nem fenyegette veszély. Görbicz még emberhátrányban is eredményes volt, igaz, később - hat sikeres kísérlet után - kihagyott egy büntetőt. Az utolsó negyedóra 23-21-es győri előnyről indult, és utolsó tartalékait próbálta mozgósítani a Buducnost, ám hiába. A hazaiak összesítésben őrizték előnyüket, és végül ezt az ütközetet is megnyerték.

