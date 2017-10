Női kézilabda BL - Fölényes győzelmet aratott a Midtjylland ellen a Győri Audi ETO - Fotók

Eredmény: Női BL, csoportkör, 1. forduló, B csoport:

Audi-ETO–Midtjylland 27–16 (15–8)Győr, női Bajnokok Ligája-mérkőzés, csoportkör, 1. forduló, 5158 néző. V.: Brunovsky, Canda (szlovákok).Audi-ETO: KISS É. – Bódi 4, N. Mörk 3, Oftedal 2, BROCH 3, Amorim 1, GÖRBICZ 6/3. Cs.: Grimsbö (kapus), GROOT 3, Althaus 1, Puhalák 1, Fodor 1, Afentáler 1, Pál 1. Edző: Ambros Martín.Midtjylland: Englert – A. Jakobsen, Burgaard, V. Kristiansen 3, S. PEDERSEN 4, Loeseth 2, Augustesen 1. Cs.: Ryde (kapus), Troelsen 3, J. Pedersen, Bjerregaard, A. Pedersen, Fauske 1, Friis 2, Ellebaek, H. Hansen. Edző: Kristian Kristensen.Hétméteresek: 4/3, ill. 1/0. Kiállítások: 4, ill. 4 perc.Audi-ETO, a vendégek edzője, Kristian Kristensen a 11. percben 5–0-ás hazai előnynél kénytelen volt időt kérni. A gyorsan megszerzett jelentős hazai előny meghatározta a találkozó folytatását. Kiss Éva remekül védett, csapattársai pedig gyors indításokból, valamint kidolgozott akciókból is jó hatékonysággal szerezték góljaikat.Elsősorban a holland Yvette Broch volt elemében, majd Görbicz Anita és Bódi Bernadett találatai következtek (15–8). Négy perc sem telt el a második felvonásból, amikor Görbicz irányításával tízgólos különbség alakult ki a csapatok között (19–9). Ekkor támadásban megtorpant egy kicsit a hazai alakulat, tíz percig nem talált be, de mivel a védekezése továbbra is remekül működött, a Midtjylland nem tudott felzárkózni (20–12). Ambros Martín vezetőedző a hajrában minden cserejátékosának lehetőséget adott, ebben az időszakban több hiba csúszott a játékba, de a fölényes sikert ez sem veszélyeztette.Ambros Martín: – Úgy tűnhetett, hogy egyszerű mérkőzés volt, de ez nem igaz. A nagy különbségű győzelem kulcsa az volt, hogy a kulcsjátékosaink remekül megvalósították, amit megbeszéltünk. Elégedett vagyok, mert tudtuk, hogy védekezésben nagyon oda kell figyelnünk és gyorsan kell reagálnunk. Nagy nyomást tudtunk helyezni ellenfelünkre, alig találták meg az ellenszert a védekezésünkre. Nem dőlhetünk azonban hátra, nagyon hosszú út áll még előttünk, sok fontos mérkőzéssel nem csak a BL-ben, hanem a magyar bajnokságban is, de úgy érzem, játékosaim készen állnak.A magyar csapat játékosai közül Anne Mette Hansen, Tomori Zsuzsanna és Jana Knedlikova hiányzott sérülés miatt.Amikor Kiss Éva büntetőt hárított, majd Kristian Kristensen vezetőedző időt kért, a dán Ikast város csapata még mindig nem dobott gólt, pedig ez a 11. percben történt (5-0).A gyorsan megszerzett jelentős hazai előny meghatározta a találkozó folytatását, ugyanis Kiss Éva a továbbiakban is remekül védett, csapattársai pedig gyors indításokból, valamint kidolgozott akciókból is jó hatékonysággal szerezték góljaikat.Elsősorban a holland Yvette Broch volt elemében, majd Görbicz Anita és Bódi Bernadett találatai következtek (15-8).Négy perc sem telt el a második felvonásból, amikor Görbicz irányításával tízgólos különbség alakult ki a csapatok között (19-9). Ekkor támadásban megtorpant a Győr, tíz percig nem talált be, de mivel a védekezése továbbra is remekül működött, a Midtjylland nem tudott felzárkózni (20-12).Ambros Martín vezetőedző a hajrában minden cserejátékosának lehetőséget adott, ebben az időszakban több hiba csúszott a játékba, de a fölényes sikert ez sem veszélyeztette (27-16).A dán bajnokságban legutóbb bronzérmes vendégcsapat legeredményesebb játékosa Sabine Pedersen volt négy találattal.Az ETO jövő vasárnap a francia Brest Bretagne otthonában folytatja BL-szereplését. pénteken játszották: C csoport: Vardar Szkopje (macedón) - FTC-Rail Cargo Hungaria 34-31 (20-11)