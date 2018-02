Női kézilabda BL - ETO-győzelem a Bukarest elleni győri meccsen - fotók

Audi ETO - CSM Bucuresti 28-24 (13-11)



1. perc Az ETO kezdi a meccset. Méghozzá góllal, Tomori veszi be a bukarestiek kapuját. 1-0 2. perc Jól védekezik az ETO, nincs egyenlítés. 3. perc Oftedal góljára azonnal válazol Niombla. 2-1 4. perc Remek győri összjáték végén Broch dob gólt. 3-1 5. perc Neagu eredményes. 3-2 6. perc Kurtovic dob zúgó kapufát, a labda a gólvonal elé pattan le. A túloldalon Tomori lövése a kapu mellé megy. 7. perc Niomblát kell ápolni, Tomori védekezése után rosszul ért talajt. Heteshez jut az ETO, Görbicz büntetőjét (és az ismétlést is) védi Ungureanu. 9. perc Grimsbö rúgja a kapufára Neagu lövését. 11. perc Bódi szabálytalansága után hetest lőhetnek a románok, Neagu nem hibázik. 3-3 12. perc Görbicz most már betalál. 4-3 15. perc Ungereanu megint hetest véd, ezúttal Groot próbálkozott. Hiába marad az ETO-nál a labda, nem sikerült gólt lőni, az ellentámadás végén pedig Grimsbönek kell védenie. 16. perc Mehmetovic a szélről. 4-4. Görbicz zárása után Oftedal előtt nyílik út a kapuig, ő meg köszöni, és bedobja. 5-4 17. perc Althaus fordul be, lövése a kapufára pattan. Neagu is a kapufát találja el. 19. perc Oftedal gólt szerez. 6-4. Időt kér a bukaresti szakvezetés. Gulldén talpról lő gólt. 6-5 20. perc Puhalák a lerohanás végén a felsőbe. 7-5 21. perc Gulldén ismét. 7-6. Az első kétperces büntetést a románokra róják ki a szlovák játékvezetők. 22. perc Knedliková emberelőnyből. 8-6 23. perc Kurtivucot kell ápolni, Tomoritól kapott egyet. Aztán jól védekezik az ETO, és remekül sikerül a támadás is, Puhalák ejt a hálóba. 9-6 24. perc Kiegészül a Bukarest, a lövésük a sáncról pattan kapu mellé. Támadnak tovább a vendégek, aztán Gulldén bombázza arcon Grimsböt, ápolni kell a győri kapust. 25. perc Hansen lövését védi lábbal Ungureanu, de marad a labda az ETO-nál. Aztán passzívból ismét Hansen lő, ezúttal a hálóba. 10-6 26. perc Szélről eredményes a Bukarest, több mint négy perce tartó gólcsendet tör meg Udristoiu. 10-7. 27. perc Hiba az ETO-nál, lerohanással jönnek a románok, ám a végén kapufát lőnek, az ismétlést meg Grimsbö védi. Időt kér Ambros Martín. Brochig nem jut el a bejátszás, lehozzák a kapusukat a bukarestiek. Gól lesz a vége, Frafjord. 10-8. Ungureanu vuszont nem ér vissza, az üres kapuba lő Groot. 11-8 28. perc Megismétlődik az előző eset, Neagu góljára középkezdésből válaszol Groot. 12-9 29. perc Újra ugyanez, Kurtovic gólja után sem ér vissza Ungureanu, úgyhogy Groot megint üres kapuba dob gólt. 13-10 30. perc Leállnak a vendégek a kapus lehozatalával. Így is gólt dobnak, Frafjord beállóból eredményes. 13-11. Válasz viszont erre már nincs, kétgólos előnnyel zárul az első félidő. 31. perc Neagu lövését fogja Grimsbö a félidő első támadásának végén. 32. perc Görbicz jön ismét a heteshez, ezúttal Ungureanu tehetetlen. 14-11 33. perc Tomorit állítják ki. Kurtovic lövését rúgja ki Grimsbö. 34. perc Kapus nélkül támad az ETO. Hetest dobhat ismét Görbicz, Grubisic sem tudja védeni. 15-11 35. perc Labdát szerez Görbicz, és egészen a kapuig megy vele. 16-11. Időt kér a CSM Bukarest. Frafjord dob gólt, még mielőtt tetelne a kiállítás. 16-12 36. perc Nem jó a beállónak a bejátszás, aztán Tomori belenyúl az indításba, ám a románoké a bedobás. Sajnos nem figyel az ETO, Mehedovics büntet. 16-13 37. perc Bódi eredményes. 17-13. Frafjord elhibázza a ziccert, aztán Oftedal viszi a falig a labdát, és talpról dob gólt. 18-13 38. perc Grimsbö megint véd, aztán Tomori dob gólt. 19-13 39. perc Gulldén hetesből. 19-14. Emberelőnybe kerül az ETO. Görbicz lövését védi Grubisic. 40. perc Broch is a kiállítás sorsára jut. Hagman gólt szerez a jobb szélről. 19-15 41. perc Neagu az üres kaput veszi célba (lehozta a kapusát az ETO), a kapufát találja el. Görbicz nehéz szögből eredményes. 20-15 42. perc Oftedal labdát szerez, a gyors passzok után Görbiczhez kerül a labda, aki a kapussal szemben nem hibázza el. 21-15. Ismét időt kérnek a vendégek. 43. perc Gulldénre nem lép ki a védelem. 21-16. Görbicz kap labdát a szélen, lövés helyett passzol a másik szélre, onnan meg Bódi lő a kapuba. 22-16 44. perc Grootot küldik ki két percre. 45. perc Gulldén lövőcsel után lő a kapuba. 22-17 46. perc Grimsbö a kispadon, így támad az ETO. Bódi a jobb szélről, emberhátrányból. 23-17. A románok támadásába hiba csúszik, támadhat ismét az ETO, Hansen harcol ki egy hetest. Görbicz jön, és a hálóba pattintja a labdát Grubisic alatt. 24-17 47. perc Grimsbö indítását lefülelik a vendégek, Neagu volt résen. 48. perc Passzívból dob gólt Niombla. 24-18 49. perc Oftedal lövését védi Grubisic. Neagu lendületből nagy gólt lő. 24-19 50. perc Oftedal egy ütemváltás után dob kapufát, de a vendégek szabálytalan védekezése hetest ér. Görbicz jön, és büntet. 25-19 51. perc Labdát szerez az ETO, de sajnos Bódi eladja a labdát. Broch keményen védekezik, túl a szabályok adta kereteken: kiállítják. 52. perc Mehmedovic a bal szélről. 25-20 53. perc Belülvédekezést látnak a játékvezetők. Csak ők látták így. Gulldén dob gólt a hetesből, Kiss Éva tehetetlen. 25-21 54. perc Jakobsen kapja a bejátszást, és dob gólt. 25-22. Időt kér az ETO. 55. perc Brochot lerántják, hetes. Görbicz ellen a visszatérő Ungureanu próbálkozik védéssel, sikertelenül. 26-22. Hetessel zárul a támadás a túloldalon is, Gulldén büntetőjét Kiss Éva lábbal védi: az ETO-nak bejött a kapuscsere. 57. perc Oftedal harcol ki büntetőt. Görbicz pattintva, két lövőcsel után szerzi a tizedik gólját. 27-22 58. perc Kapus nélkül próbálkozik a CSM, hét mezőnyjátékossal. Gól a vége, Neagu eredményes. 27-23 59. perc Broch beállóból. 28-23 60. perc Megint nincs kapusa a vendégeknek. Labdát szerez az ETO, Oftedal a kapufát találja el. A meccs utolsó támadását a CSM vezeti, Neagu messziről nagy gólt dob. 28-24

Nem kezdte jól a Bajnokok Ligája második körét az Audi-ETO, január végén ugyanis simán, hat góllal kikapott a CSM Bucuresti otthonában (28–22). Nagy baj egyelőre nincs, hiszen amennyiben ma este sikerül visszavágniuk a zöld-fehéreknek, akkor a csoport élére ugranak, ami a folytatás szempontjából azért nem lenne mindegy.Annyi változás történt a bukaresti összecsapáshoz képest, hogy Nora Mörköt keresztszalag-szakadás miatt elvesztette a címvédő, ráadásul időközben az is eldőlt, hogy Ambros Martín a szezon végén távozik a győri kispadról, nem hosszabbítja meg lejáró szerződését. Egyes hírek szerint egyébként éppen Bukarest felé tart a spanyol tréner, így amennyiben ez igaz, pikáns csata lesz a mai.Ugyanakkor azért vannak annyira profik a győriek, hogy ezt a tényezőt kizárják, s kizárólag a meccsre koncentráljanak. Ambros Martín is elsősorban ezzel foglalkozik

„Bukarestben többen is hiányoztak, többek között Oftedal és Althaus. Előbbi már korábban visszatért, német beállósunk pedig könnyen elképzelhető, hogy hétfőn lép ismét pályára. Mindenesetre jól van, de kockáztatni nem szeretnénk. Ami fontos volt, hogy több mint egy hetünk volt készülni, nem volt hét közben meccsünk, így egy kis pihenésre is jutott idő."

Kiss Éva, a győriek kapusa is bizakodva várja a CSM elleni összecsapást: „Azt gondolom, a kinti meccs eredménye nem volt reális, most itt a lehetőség, hogy visszavágjunk, s az élre ugorjunk. Nem figyeljük a másik csoportban a helyezések alakulását, magunkkal törődünk, s szeretnénk elsők lenni a végén, hogy a lehető legkedvezőbb ellenfelet kapjuk a negyeddöntőben" – mondta a kapus, aki a közelmúltban írt alá újabb egy évet az ETO-hoz.Mint azt Kiss Éva hozzátette: nem volt könnyű meghoznia ezt a döntést, de áll a kihívás elé – jövőre Grismbö mellett a francia Leynaud-val is meg kell küzdenie a helyért –, mely inkább motiválja, s reméli, ezzel a válogatottba is vissza tud kerülni.