Női kézilabda BL - Erődemonstráció, 16 gólos különbség: Thüringer-Audi ETO 22-38

Az eredmény alakulása

(11-15)A címvédő Győri Audi ETO KC 16 góllal győzött a német bajnok Thüringer HC vendégeként a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában, vasárnap Nordhausenben. Az egész BL-mezőnyben már csak a magyar csapat százszázalékos.A Győr gólszerzői: Bódi, Oftedal 6-6, Brattset, Groot 5-5, Hansen, Kristiansen 4-4, Amorim 3, Fodor 2, Puhalák, Affentáler, Knedlikova 1-1A magyar csapatból ezúttal is hiányzott a sérült Tomori Zsuzsanna és Nora Mörk. Az első félidőben a győriek támadójátéka néhány labdaeladástól eltekintve jól működött, a védekezésbe viszont több hiba is csúszott. Akadtak gyengébb egyéni teljesítmények - elsősorban a holland Nycke Groot részéről -, s csapatként sem mindig volt meggyőző és összeszedett a címvédő. Az ETO 4-4 után ellépett a hazaiaktól, akik a korábbi magyar válogatott Triscsuk Krisztina vezérletével igyekeztek tartani magukat, de néhány ziccer mellett két büntetőt is kihagytak. Később rendszeresen levitték a kapusukat, és emberelőnyben támadtak, ennek ellenére négygólos hátrányban voltak a szünetben.A második felvonás elején sorozatban négyszer voltak eredményesek a vendégek (11-19), és a folytatásban is nagy fölényben játszottak, ezért a németek vezetőedzője, Herbert Müller már a 39. percben kihasználta az utolsó, harmadik időkérési lehetőségét (13-23). Ebben az időszakban a győrieknek minden összejött, a hazaiaknak viszont szinte semmi, így percről percre nőtt a különbség. A hajrában a Győr cserejátékosai is lehetőséget kaphattak, mert a két csapat nem volt azonos súlycsoportban. Triscsuk Krisztina kilenc lövésből négy gólt dobott a találkozón.5. perc: 2-310. perc: 4-515. perc: 7-920. perc: 8-1225. perc: 9-14Félidőben: 11-1535. perc: 11-1940. perc: 13-2445. perc: 14-2850. perc: 18-3155. perc: 20-36Végeredmény: 22-38

Korábban

A német csapat az első fordulóban hazai pályán egy végsőkig kiélezett mérkőzésen maradt alul a HC Podravka Vegeta ellen (26-28), míg a második fordulóban RK Krim Mercator vendégeként ugyan a félidőben még vezetett, végül pont nélkül maradt (27-20).A Győri Audi ETO KC csapata legutóbb a 2013/14-es kiírásban látogatott el a német csapat otthonában, akkor mind a két pontot elhozta (25-33).A Thüringer HC - Győri Audi ETO KC Bajnokok Ligája csoportkör 3. fordulójában esedékes mérkőzés október 21-én (vasárnap) 14:00 órakor a svéd Sofia Bennani – Marie Bennani játékvezető-páros vezényletével rendezik meg.