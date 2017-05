Női kézilabda BL - Döntőben az Audi ETO!

1. perc Az ETO kezdi a meccset. A győri támadás egy podgoricai védéssel zárul. 2. perc Grimsbö is véd egyet. Görbicz kezdi meg aztán a gólgyártást. 0-1 3. perc Neagu egyenlít átlövésből. 1-1 4. perc Amorim tör be a védők között, és dob nagy gólt. 1-2 5. perc Bulatovic lövését védi Grimsbö. Amorim a kapuval szemben állva bombázza a labdát a felsőbe. 1-3 7. perc Neagu lövését spárgázza ki Grimsbö, egy kicsit bele is sérül a védésbe. 8. perc Tomori labdát szerez és a kapuig gyalogol. A ziccert tökéletesen értékesíti. 1-4 9. perc Hetesből szerzi meg második gólját a Buducnost. 2-4. Bulatovic a győzi kezek fölött talál a kapuba. 3-4. Amorim bombáz a kapu fölé a győri akció végén. 15. perc Groot töri meg a gólcsendet, Neagu azonnal válaszol. 4-5 16. perc Amorim ejti át a kapust. 4-6 17. perc Beállóból is van már gólja az ETO-nak: Broch a gólszerző. 4-7. Időt kér a Podgorica. 20. perc Emberelőnyben a Podgorica. Grimsböről pattan Bulatovic lövése a hálóba. 5-7 21. perc Görbicz ezúttal hetesből. 5-8 22. perc Görbicz gyorsan a harmadik gólját is megszerzi, ezúttal egy gyors megindulás után, amire Broch zseniális sáncolása után adódott lehetőség. 5-9 24. perc Érthetetlen, hogy miért állítják ki Tomorit. Már másodszor állították ki egyébként a győri játékost. Görbiczet nem zavarja az emberhátrány, ismét szép gólt dob. 5-10 25. perc Neagu eredményes, aztán Broch vágja be a sáncról lecsorgó labdát. 6-11 26. perc Bulatovics hetesből. 7-11 Knedliková a kapufát találja el, aztán kapufa a túloldalon is. 28. perc Először játszhat emberelőnyben az ETO. 29. perc Neagura megint nem figyelünk. 8-11. Időt kér Martín. 30. perc Lépéshibát lát a román játékvezetői duó. Bulatovic lő a hálóba. 9-11 A vége előtt pár másodperccel a montenegrói kapus passzát szedi össze Broch, és a hálóba vágja a labdát. Némi tanakodás után érvényesnek ítélik a gólt. 9-12 16:02 Két játékos tudott csak gólt dobni a Buducnost Podgorica csapatából: Neagu és Bulatovic. Lövéssel a statisztika szerint kettejükön kívül Jaukovics és Ujkics próbálkozott, sikertelenül. 31. perc Bulatovicsot blokkolja a győri sánc, az ellentámadás végén hetest dobhat az ETO. Görbicz az ítéletvégrehajtó. 9-13 33. perc Neagu lövését fogja Grimsbö. 34. perc Groot. 9-14. Aztán Grimsbö véd ismét nagyot. 35. perc Görbicz elkapta a fonalat, Amorim passzát bombázza a rövid oldalba. 9-15. Időt kér a Podgorica. 36. perc Ujkics helyzetben, de mellé megy a lövés. 40. perc Jaukovic hetesből töri meg a montenegrói csapat második félidei góltalanságát. 10-15 41. perc Groot góljára Bulatovics átlövésből válaszol. 11-16 42. perc Mörk első gólja. 11-17 43. perc Tomorit harmadjára állítják ki. Aztán belemenés-ízű szituáció után Grbics dob gólt a szélről. 12-17 44. perc Amorim dob gólt, de az előny nem nő, mert Grimsbö nem ér vissza, és Neagu beveszi az üres kaput. 13-18 46. perc Két értékesített hetes mindkét oldalon, a győri csapatban ezúttal is Görbicz. 14-19 48. perc Cvijics első gólja. 15-19. Hetest dobhatunk, kiállítanak egy montenegróit. Görbicz megint a hálóba talál. 15-20 49. perc Neagu lövése a sáncról pattan a hálóba. 16-20 50. perc Groot lövi a hálóba a labdát, miután egy csellel elment a védője mellett. 16-21 51. perc Bódi a jobb szélről. 16-22 52. perc Ismét emberhátrányban az ETO, Amorimot állítják ki. Neagu a kapufát trafálja el. 53. perc Megint üres a győri kapu, ám ezúttal a kapufát találja el Neagu. Ismét az ETO támadhat. 54. perc Archuk lövését nem tudja hárítani Grimsbö. 17-22 55. perc Bódi lő újabb gólt a szélről. 17-23. Martín időt kér. 56. perc Cvijics eredményes, immár másodszor a meccsen. 18-23 57. perc Görbicz hetesei ellen nincs ellenszere a Podricának. 18-24. Szép akció végén Bulatovics lő gólt. 19-24 58. perc Kiss Éva egy büntetőre jött be korábban, most kap néhány percet játékszituációban is. Mindjárt egy védéssel kezd. 59. perc Martín időt kér. Groot utána gólt dob. 19-25 49. perc Neagu lövése a sáncról pattan a hálóba. 16-20 25. perc Neagu eredményes, aztán Broch vágja be a sáncról lecsorgó labdát. 6-11 60. perc Szépítés a végén, Ramuszovics eredményes. Hársfalvi teszi fel a végén a pontot az i-re. 20-26 59. perc Groot. 19-25 40. perc Jaukovic hetesből töri meg a montenegrói csapat második félidei góltalanságát. 10-15 56. perc Cvijics eredményes, immár másodszor a meccsen. 18-23

A budapesti négyes döntő programja



május 6., szombat, elődöntő

Buducnost Podgorica (montenegrói)-Győri Audi ETO KC 15.15

CSM Bucuresti (román)-Vardar Szkopje (macedón) 17.45



május 7., vasárnap, helyosztók

a 3. helyért 15.15

döntő 17.45

A hétvégén negyedik alkalommal rendezik meg a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét a Papp László Budapest Sportarénában, ahol másodszor lehet aranyérmes a Győri Audi ETO KC.A győriek először 2013-ban nyertek BL-t, de akkor még oda-visszavágós rendszerben került sor a fináléra. A következő évben vezették be a nőknél is a négyes döntőt, amelynek azóta rendre a magyar főváros ad otthont. Az első tornán a Győr bizonyult a legjobbnak, a másodikat magyar csapat nélkül rendezték, a harmadik alkalommal, tavaly májusban hétméteresekkel veszítette el a finálét a kisalföldi együttes a román CSM Bucuresti gárdájával szemben.A montenegrói Buducnost Podgorica és a macedón Vardar Szkopje mind a négy Final Fourba bekerült, de a szkopjeiek még egyszer sem jutottak el a végső sikerig.Idén ugyanaz a négy csapat lett elődöntős, mint egy éve, ráadásul a párosítás is megegyezik az előző esztendeivel, vagyis a győriek a Buducnost Podgoricával találkoznak. Eddig 16 alkalommal játszottak egymással, négy döntetlen mellett kilencszer a Győr, háromszor a Buducnost győzött. A 2014-es döntőben a Győr 27-21-re diadalmaskodott."A BL lebonyolítási formája azt eredményezi, hogy két versenyt kell megnyerned egyben" - idézi az európai szövetség (EHF) honlapja Ambros Martínt, a győriek szakvezetőjét. - "Amikor a második, a négyes döntő megkezdődik Budapesten, mindaz, ami korábban történt a szezon során, többé már senkit nem fog érdekelni. Minden összecsapás, az összes győzelem vagy vereség a múlté, s csak az számít, mit tanultál belőlük.""Az igazság az, hogy nem kell az idény során a legjobbnak lenned ahhoz, hogy megnyerd a Final Fourt. Ezen az egy hétvégén kell a legjobbnak lenned a végső sikerhez" - összegzett a spanyol szakember.A másik ágon a címvédő bukaresti csapat a Vardar Szkopjéval mérkőzik. Ez még csak a negyedik egymás elleni meccsük lesz, tavaly januárban és februárban a macedónok nyertek, a májusi elődöntőben pedig a románok bizonyultak jobbnak.Az orosz Irina Gyibirova - leánykori nevén Poltorackaja - lehet az első a női mezőnyben, aki játékosként és edzőként is BL-t nyer. A Vardar 38 éves szakvezetője a 2005-ben győztes dán Slagelse, valamint a 2008-as aranyérmes orosz Zvezda Zvenyigorod irányítója volt.A macedón együttesnek a mostani szezonban - Indira Kastratovic és David Davis után - Gyibirova már a harmadik vezetőedzője. Hasonló a helyzet a CSM Bucurestinél is, amely Kim Rasmussen irányításával diadalmaskodott tavaly májusban, a dán tréner azonban az idény végén távozott és a magyar női válogatott szövetségi kapitánya lett. Utódját, Jakob Vestergaardot a csoportkör idején Aurelian Rosca váltotta, áprilisban pedig a svéd Per Johansson ült le a kispadra, sőt már azt is bejelentették, hogy nyártól Helle Thomsen lesz a szakvezető.A Buducnost két kulcsjátékosáról is tudni lehet, hogy nyáron az egyik nagy riválishoz igazolnak, Cristina Neagu hazatér Bukarestbe, Dragana Cvijic pedig a Vardart választotta.Az idei szezonban a címvédő bukarestiek gyengébb eredménysort mutahatnak fel a négyes mezőny többi tagjánál, ugyanis összességében kilenc győzelemmel, egy döntetlennel és négy vereséggel jutottak el az elődöntőig. A Győrnek és a Vardarnak egyaránt egy döntetlenje és két veresége, a Buducnostnak pedig három veresége volt a 11 győzelem mellett.A BL góllövőlistáját a Vardar szlovén balátlövője, Andrea Penezic vezeti 87 találattal, a legjobb győri, a norvég Nora Mörk a nyolcadik helyen áll 78 góllal.A magyar szövetség (MKSZ) tájékoztatása szerint a szombati és a vasárnapi meccsek előtt sem lesz helyszíni jegyárusítás, és már az MKSZ internetes felületén is csak korlátozott számban kaphatóak belépők, vagyis minden bizonnyal ismét telt házat jelentő 10 500 néző láthatja a mérkőzéseket.