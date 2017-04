Női kézilabda BL - Az Audi ETO a Buducnost Podgoricával játszik a Final4 elődöntőben - videó

Akárcsak tavaly, idén is a Buducnost Podgoricával játszik a Győri Audi ETO KC a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében - a keddi, budapesti sorsolás eredményeként.Egy éve a magyar csapat 21-20-ra győzte le montenegrói ellenfelét.A másik ágon is "ismétlés" lesz: a címvédő CSM Bucuresti a Vardar Szkopjével csap össze. 2016-ban a román együttes 27-21-re nyert a macedón gárda ellen.A Final Four mérkőzéseket május 6-án és 7-én rendezik a Papp László Budapest Sportarénában.CSM Bucuresti - HC Vardar