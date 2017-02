Női kézilabda BL - Audi ETO-Larvik vasárnap 17.00

A női Bajnokok Ligája második csoportkörében mindkét magyar együttes vasárnap lép pályára a harmadik fordulóban. A Győri Audi ETO a norvég Larvikot fogadja, ami a magyar klub jobbátlövője, Nora Mörk számára nemcsak azért lesz pikáns, mert 2009-től tavaly nyárig éppen az aktuális ellenfelet erősítette, hanem azért is, mert ikertestvére, a balszélső Thea Mörk jelenleg is a Larvikban kézilabdázik.Az Audi ETO honlapjának hárman is nyilatkoztak a meccs eőtt: Ambros Martín : - A Bajnokok Ligájában szinte soha nem beszélhetünk könnyű mérkőzésről, a Larvik különösen kemény ellenfélnek számít, rengeteg nemzetközi szinten tapasztalt játékossal a soraiban. Igaz, csoportelsők vagyunk, de nem a csoportban elfoglalt hely számít, sokkal inkább a játékosok fizikai állapota, felkészültsége és koncentráltsága jelenthet előnyt – ilyen felfogással készülünk mérkőzésről mérkőzésre. Görbicz Anita : - Jó formában lévő Larvikra, ennek megfelelően küzdelmes, jó meccsre számítok a hétvégi összecsapás alkalmával, mely reményeim szerint a Győri Audi ETO KC győzelmével zárul. A csapattal keményen dolgozunk, hogy az értékes pontszerzés mellett a közönség elvárásait is teljesíthessük. Eduarda Amorim : - A Larvik ellen kemény összecsapásra számíthatunk, ezért kiemelten fontos, hogy az edzésekhez koncentráltan álljunk és maximálisan felkészüljünk a középdöntő 3. mérkőzésére.

Az idei BL-szezonban idegenben még veretlen Ferencváros a montenegrói Buducnost Podgorica vendége lesz. A balszélső Szarka Adrienn a klub honlapján elmondta, kimondottan kellemetlen stílusban kézilabdázó ellenfélre, és a hazai szurkolók miatt nehéz körülményekre számítanak. Ennek ellenére győzni szeretnének, hiszen továbbra is a csoport második helyének megszerzése a céljuk.Nem csak a magyar, de az európai kézilabdasportban is fokozott várakozás és figyelem kíséri a Telekom Veszprém-Barcelona rangadót, amelyet szombaton rendeznek a férfi Bajnokok Ligája csoportkörének tizedik fordulójában.Az európai szövetség nem véletlenül választotta a honlapján éppen ezt a találkozót a hét mérkőzésének, ugyanis a januári franciaországi világbajnokság győztesei közül hárman, bronzérmesei közül pedig ketten lépnek pályára a Veszprém Arénában. Az aranyérmes francia válogatottból Cedric Sorhaindo, Dika Mem és Timothey NíGuessan is a Barcelonát erősíti, a harmadik helyezett szlovénoktól pedig Blaz Blagotinsek és Gasper Marguc a magyar klubban kézilabdázik.Éppen a vb miatt volt több mint két hónapos szünet a BL-ben, de a veszprémiek a közelmúltban már játszottak két SEHA Liga-mérkőzést, valamint egy bajnoki találkozót, és mindhármat megnyerték."A sérültjeink állapotáról továbbra sem tudni semmi biztosat, de természetesen Veszprémben senki számára nincs kifogás" - nyilatkozott a klub honlapján Javier Sabaté vezetőedző. Hozzátette, játékosai nagyon jól dolgoznak, és a csapatuk készen áll a meccsre, amelyen a BL egyik lehetséges végső győztesét fogadják. Utóbbi kijelentést alátámasztja, hogy a katalán csapat nyolc győzelemmel és mindössze egy vereséggel vezeti a csoportot.Nagy László csapatkapitány elmondta, hogy a világbajnokságon megsérült bokája egyre jobb állapotban van, ezen a héten már a csapattal edzett. "Azt gondolom, játékra alkalmas lesz és játszom a Barcelona ellen. A célunk természetesen az, hogy felzárkózzunk a csoport elejéhez. Egyértelmű, hogy ehhez győznünk kell" - fűzte hozzá.A klasszis jobbátlövő 12 éven át szerepelt a Barcelonában, amellyel kétszer nyert Bajnokok Ligáját, és ő az egyedüli kézilabdázó, aki nem katalán játékosként csapatkapitánya lehetett a klubnak. "Számomra ez nem egy meccs lesz a sok közül, egy kedves emlék, főleg akkor, ha győzelmet tudunk ünnepelni" - nyilatkozta Nagy László.A kézilabdás hosszú hétvégét is a veszprémiek zárják hétfőn, amikor a szlovák bajnok Tatran Presovot fogadják a SEHA Ligában. Ez lesz a magyar együttes utolsó meccse a regionális nemzetközi sorozat alapszakaszában, amelyben már biztosan a második helyen végez.A MOL-Pick Szeged csütörtökön lejátszotta idei első BL-meccsét, és két góllal kikapott a fehérorosz Meskov Breszt otthonában. A mezőny legeredményesebb játékosa a magyar válogatott Jamali Iman volt nyolc találattal.A férfi EHF Kupa csoportkörében a Tatabánya már szerdán letudta első meccsét, amelyen három találattal legyőzte az izraeli Makkabi Tel-Avivot, Győrben.A női EHF Kupában a csoportkör utolsó fordulója következik vasárnap. Az Alba Fehérvár a Leipzig elleni hazai találkozó eredményétől függetlenül már biztosan nem juthat a negyeddöntőbe, az Érd viszont továbblép a csoportjából, ha győz a német bajnokságban százszázalékos mutatóval listavezető Bietigheim vendégeként, sőt döntetlen esetén is van esélye erre.szombat: A csoport: Telekom Veszprém-Barcelona (spanyol) 17.30Az állás: 1. Barcelona 16 pont/9 mérkőzés, 2. Paris Saint-Germain (francia) 14/9, 3. Telekom Veszprém 10/9, 4. Flensburg-Handewitt (német) 9/8, 5. THW Kiel (német) 9/9, 6. Wisla Plock (lengyel) 6/9, 7. Bjerringbro-Silkeborg (dán) 4/9, 8. Kadetten Schaffhausen (svájci) 2/8csütörtökön játszották: B csoport: Meskov Breszt (fehérorosz) - MOL-Pick Szeged 25-23 (14-14)Az állás: 1. Kielce (lengyel) 14 pont/10 mérkőzés, 2. MOL-Pick Szeged 13/10 (275-254), 3. Rhein-Neckar Löwen (német) 13 (281-276), 4. Vardar Szkopje (macedón) 12/9, 5. Meskov Breszt 11/10, 6. Celje (szlovén) 5/9, 7. PPD Zagreb (horvát) 4/9 (221-240), 8. Kristianstad (svéd) 4/9 (243-270)Az állás: 1. Győri Audi ETO 10 pont, 2. Larvik 7, 3. Midtjylland (dán) 6 (150-151), 4. Krim Ljubljana (szlovén) 6 (15-173), 5. CSM Bucuresti (román) 5, 6. Esbjerg (dán) 21. csoport: Buducnost Podgorica (montenegrói) - FTC-Rail Cargo Hungaria 19.00Az állás: 1. Vardar Szkopje (macedón) 11 pont, 2. FTC-Rail Cargo Hungaria 9, 3. Buducnost Podgorica 8, 4. Metz (francia) 4 (143-143), 5. Thüringer HC (német) 4 (149-164), 6. Asztahanocka (orosz) 0EHF Kupa, nők, csoportkör, 6. (utolsó) forduló:vasárnap: B csoport: Alba Fehérvár-Leipzig (német) 15.00Az állás: 1. (és már negyeddöntős) Brest Bretagne (francia) 8 pont (130-102), 2. (és már negyeddöntős) Kubany Krasznodar (orosz) 8 (148-128), 3. Alba Fehérvár 4, 4. Leipzig 0C csoport: Bietigheim (német)-Érd 15.00Az állás: 1. (és már negyeddöntős) Rosztov-Don (orosz) 8 pont, 2. Érd 4 (140-141), 3. Bietigheim 4 (138-148), 4. Byasen Trondheim (norvég) 4 (142-153)SEHA Liga, alapszakasz:hétfő: Telekom Veszprém-Tatran Presov (szlovák) 18.00