Női kézilabda BL - Átgázolt az Audi ETO a Podravkán Győrben - új fotók

Győri Audi ETO KC - HC Podravka Vegeta 37-17 (17-9)

Női kézilabda Bajnokok Ligája, C csoportAudi Aréna, GyőrJv.: Ilieva, Karbeska (macedónok): Knedlikova, Afentaler, Varga E., Brattset, Hansen, Leynaud, Görbicz, Oftedal, Amorim, Kristiansen, Groot, Fodor, Bódi, Puhalák, Kiss É., Grimsbö. Vez. edző: Danyi Gábor.Tucakovic, Zadravec, Turk, Holesova, Karlovcan, Popovic, Milosevic, Dzono, Milosavljevic, Risovic, Franusic, Ecimovic, Chigirinova, Ikhneva, Debelic, Yezhykava. Vez. edző: Nenad Smiljanec.A Győr gólszerzői: Kristiansen 6, Amorim 5, Hansen, Görbicz, Groot, Bódi 4-4, Knedlikova, Brattset 3-3, Afentáler, Varga, Fodor, Puhalák 1-1.A címvédő Győri Audi ETO KC húsz góllal legyőzte otthon a horvát Podravka Koprivnica csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó, hatodik fordulójában szombaton. A győriek százszázalékos teljesítménnyel zártak a D csoportban, vagyis a maximális nyolc pontot viszik magukkal a középdöntőbe.A győrieknél ezúttal sem léphetett pályára a sérülésből gyógyuló Tomori Zsuzsanna, és a norvég Nora Mörk. A hazaiaknak győzniük kellett, hogy maximális pontszámmal jussanak a középdöntőbe, a vendégeknek viszont pontot kellett volna szerezniük, hogy kiharcolják a továbbjutást. A várakozásoknak és az erőviszonyoknak megfelelően jól kezdte a találkozót az ETO, amely tíz perc alatt megnyugtató előnyre tett szert (8-3).A címvédő a holland Nycke Groot vezérletével a folytatásban is lendületes, eredményes támadásokat vezetett, és jól védekezett, így nyolc találattal vezetett a szünetben. A második félidő elején tíz gól fölé nőtt a különbség, Zlatko Saracevic vezetőedző már a 37. percben kikérte harmadik idejét. Az első felvonásban Kiss Éva, ebben az időszakban pedig Kari Aalvik Grimsbö védett remekül, nekik is köszönhető, hogy csapatuk 10-0-s sorozatot produkált, a Podravka több mint 15 percen át nem tudott betalálni. Még tíz perc volt hátra, amikor már húsz találattal vezettek a házigazdák, és ezt meg is őrizték a végéig.A Győrnek ez volt az utolsó tétmérkőzése idén, legközelebb január 2-án a Ferencváros elleni hazai rangadón lép pályára, mivel a bajnokság a november 29-én kezdődő franciaországi Európa-bajnokság miatt szünetel. A Bajnokok Ligája középdöntőjének első fordulóját január végén rendezik.1. Győr 12 pont, 2. Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 6, 3. Thüringer HC (német) 3, 4. Podravka Koprivnica 3 Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak. korábban: D csoport: Vipers Kristiansand (norvég) - FTC-Rail Cargo Hungaria 35-27 (18-14) A középdöntő 2. csoportjának állása: 1. Győr 8 pont, 2. CSM Bucuresti (román) 6, 3. Vipers Kristiansand 4, 4. Krim Mercator Ljubljana és Thüringer HC 3-3, 6. Ferencváros 2 Az FTC-Győr meccset február, a Győr-FTC találkozót pedig március első hétvégéjén rendezik.