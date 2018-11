Női kézilabda BL - Átgázolt az Audi ETO a Podravkán

Bódi talál be Kiss védése után. 3-1

Kiss újabb bravúrt mutat be, azonban győri gól nem születhet az ellenakcióból, mert kifelé ítélnek szabaddobást a macedón játékvezetők.

Kissnek ezúttal a kapufa is segít, Risovicnak pedig a horvát védelem: nincs újabb gól egyik oldalon sem.

Görbicz talpról. 17-9. A győri csapat kapitánya 9 méterről, középről vette be a kaput. Hetest dobhat a horvát csapat, Grimsbönek nem kell beavatkoznia, a kapufára pattan a labda. A gyors akció végén nincs győri gól, vége a félidőnek.

Üres a horvát kapu, Amorim felnéz, és be is talál, miután labdát szerzett. 20-9 . Időt kér a Podravka.

Amorim megállíthattlan. 21-9. Brattset is eredményes. 22-9

37. perc

Horvát időkérés. A maratoni hosszúságúra nyúló horvát akció végn Grimsbö fejjel hárít, be is jön hozzá az orvosi stáb. A szurkolók skandálják a nevét, talán ez is segít, hogy gyorsan felgyógyuljon.