Női kézilabda BL - Átgázolt az Audi ETO a Podravkán

Női kézilabda Bajnokok Ligája, C csoport Győri Audi ETO KC - HC Podravka Vegeta 37-17 (17-9) Audi Aréna, Győr

Jv.: Ilieva, Karbeska (macedónok)



Győri Audi ETO KC: Knedlikova, Afentaler, Varga E., Brattset, Hansen, Leynaud, Görbicz, Oftedal, Amorim, Kristiansen, Groot, Fodor, Bódi, Puhalák, Kiss É., Grimsbö. Vez. edző: Danyi Gábor.



HC Podravka Vegeta: Tucakovic, Zadravec, Turk, Holesova, Karlovcan, Popovic, Milosevic, Dzono, Milosavljevic, Risovic, Franusic, Ecimovic, Chigirinova, Ikhneva, Debelic, Yezhykava. Vez. edző: Nenad Smiljanec.



A Győr gólszerzői: Kristiansen 6, Amorim 5, Hansen, Görbicz, Groot, Bódi 4-4, Knedlikova, Brattset 3-3, Afentáler, Varga, Fodor, Puhalák 1-1.



Maximális pontszámmal jutott tovább a Győr



A címvédő Győri Audi ETO KC húsz góllal legyőzte otthon a horvát Podravka Koprivnica csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó, hatodik fordulójában szombaton. A győriek százszázalékos teljesítménnyel zártak a D csoportban, vagyis a maximális nyolc pontot viszik magukkal a középdöntőbe.



A győrieknél ezúttal sem léphetett pályára a sérülésből gyógyuló Tomori Zsuzsanna, és a norvég Nora Mörk. A hazaiaknak győzniük kellett, hogy maximális pontszámmal jussanak a középdöntőbe, a vendégeknek viszont pontot kellett volna szerezniük, hogy kiharcolják a továbbjutást. A várakozásoknak és az erőviszonyoknak megfelelően jól kezdte a találkozót az ETO, amely tíz perc alatt megnyugtató előnyre tett szert (8-3).



Folytatás jövőre a Ferencváros ellen



A címvédő a holland Nycke Groot vezérletével a folytatásban is lendületes, eredményes támadásokat vezetett, és jól védekezett, így nyolc találattal vezetett a szünetben. A második félidő elején tíz gól fölé nőtt a különbség, Zlatko Saracevic vezetőedző már a 37. percben kikérte harmadik idejét. Az első felvonásban Kiss Éva, ebben az időszakban pedig Kari Aalvik Grimsbö védett remekül, nekik is köszönhető, hogy csapatuk 10-0-s sorozatot produkált, a Podravka több mint 15 percen át nem tudott betalálni. Még tíz perc volt hátra, amikor már húsz találattal vezettek a házigazdák, és ezt meg is őrizték a végéig.



A Győrnek ez volt az utolsó tétmérkőzése idén, legközelebb január 2-án a Ferencváros elleni hazai rangadón lép pályára, mivel a bajnokság a november 29-én kezdődő franciaországi Európa-bajnokság miatt szünetel. A Bajnokok Ligája középdöntőjének első fordulóját január végén rendezik.



A csoport végeredménye: 1. Győr 12 pont, 2. Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 6, 3. Thüringer HC (német) 3, 4. Podravka Koprivnica 3 Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak. korábban: D csoport: Vipers Kristiansand (norvég) - FTC-Rail Cargo Hungaria 35-27 (18-14) A középdöntő 2. csoportjának állása: 1. Győr 8 pont, 2. CSM Bucuresti (román) 6, 3. Vipers Kristiansand 4, 4. Krim Mercator Ljubljana és Thüringer HC 3-3, 6. Ferencváros 2 Az FTC-Győr meccset február, a Győr-FTC találkozót pedig március első hétvégéjén rendezik.





1. perc Az ETO kezdi a meccset, a győri lányok tiszta zöldben játszanak. A vendégek fehér-feketében.

A horvátok kezdője: Risovic, Yezhykava, Molisevic, Holesova, Turk, Dzono, Risovic. A győrieké: Kiss Éva, Amorim, Puhalák, Bódi, Hansen, Brattset, Groot.

A győri támadás végén nincs gól, Holesova viszont betalál. Amorim gyorsan válaszol. 1-1 3. perc Groot hetesből. 2-1 4. perc Bódi talál be Kiss védése után. 3-1 5. perc Turk szépít a szélről, Groot válaszol rá gyorsan. 4-2 6. perc Lerohanás végén Bódi eredményes. 5-2 7. perc Hansen egy testcsellel játssza magát tisztára és dob gólt. 6-2. Időt kérnek a horvátok. 8. perc Chigirinova értékesíti a büntetőt. 6-3. 9. perc Bódié a következő győri gól. 7-3 10. perc Győri labdaszerzés, Puhalák-gól. 8-3 11. perc Turk a jobb szélről nem talál kaput. A győri akció végén Amorim sokkal pontosabb. 9-3 12. perc Kiss újabb bravúrt mutat be, azonban győri gól nem születhet az ellenakcióból, mert kifelé ítélnek szabaddobást a macedón játékvezetők. 13. perc Ikhneva góljával zárkózik a Podravka Vegeta. 9-4. Hansen dob válaszul bitang nagy gólt. 10-4 15. perc Kissnek ezúttal a kapufa is segít, Risovicnak pedig a horvát védelem: nincs újabb gól egyik oldalon sem. 16. perc Holesova eredményes a bal szélről. 10-5 17. perc Puhalák lövését védi Risovic, a horvát akció végén Milosavljevic lövése ellen nincs ellenszere Kissnek. 10-6. Danyi Gábor kér időt. 18. perc Hasen bombagólja a hálóban. 11-6 19. perc Passzívból lő Dzono, Kiss véd. 20. perc Előbb Knedliková, aztán Amorim dob gólt. 13-6. Yezhykava áll ki két percre, előnyben az Audi ETO. 21. perc Turk a szélről. 13-7. Aztán jön Kristiansen. 14-7 22. perc Nagy gólt dob Chigirinova. Aztán gyors lövéssel próbálkozna az ETO, az üres kapu mellé száll azonban a labda. Hansen pár másodperccel később már nem hibázik. 15-8 23. perc Chigirinova lövése mellé száll, a túloldalon sincs gól, a jobb szélről a balra átpasszolt labdát lefülelik a horvát védők. 26. perc Kristiansen ismét a gólszerző. 16-8. Szép Podravka-akció végén Kiss védi a bal szélről leadott lövést. 27. perc Turk a harmadik gólját szerzi. 16-9 28. perc Görbicz lövése a blokkot találja el. 30. perc Görbicz talpról. 17-9. A győri csapat kapitánya 9 méterről, középről vette be a kaput. Hetest dobhat a horvát csapat, Grimsbönek nem kell beavatkoznia, a kapufára pattan a labda. A gyors akció végén nincs győri gól, vége a félidőnek. 20:19 5327 fő a hivatalos nézőszám. 31. perc Kezdődik a második félidő, a győri kapuban Grimsbö. Brattset beállóból eredményes, Ikhneva pedig két percre kiáll. 18-9 32. perc Bódi növelei tízre a győri csapat előnyét. 19-9 33. perc Üres a horvát kapu, Amorim felnéz, és be is talál, miután labdát szerzett. 20-9. Időt kér a Podravka. 35. perc Amorim megállíthattlan. 21-9. Brattset is eredményes. 22-9 37. perc Horvát időkérés. A maratoni hosszúságúra nyúló horvát akció végn Grimsbö fejjel hárít, be is jön hozzá az orvosi stáb. A szurkolók skandálják a nevét, talán ez is segít, hogy gyorsan felgyógyuljon. 38. perc Grimsbö véd kétszer egymás után nagyot. 39. perc Tisztán kapja a labdát a hatosnál Brattset, nincs is esélye hárítani Tucakovicnak. 23-9 40. perc Groot szerez szép gólt. Aztán Groot szerez egy újabb szép gólt. 25-9. A második félidőben eddig gólképtelen a horvát csapat. 42. perc Grimsbö véd. 43. perc Fodor a bal szélről: 26-9. Karlovcan töri meg a Podravka gólcsendjét. 26-10. 44. perc Időkérés a győri oldalon. Kristiansen eredményes. 27-10. Grimsbö elképesztő formában véd, ismét hárított egy horvát lövést. 45. perc Görbicz ismét irányító pozícióban, és ismét talpról, félmagasan szerez gólt. Chigirinova felel rá egy góllal. 28-11. Jön a győri kapuba Leynaud. 46. perc Kristiansen negyedik gólját lövi. 29-11 47. perc Leynaud is védéssel mutatkozik be. Görbicz lövése ezúttal kapu mellé száll. 48. perc Büntetőt értékesít Popovic, ez volt az első találata. 29-12. 49. perc Leynaud is úgy határozott, hogy "kivédi a szemét" a kaproncaiaknak. Kétszer is nagyot véd egy percen belül. Kristiansen pedig ismét góllal járul hozzá a győri sikerhez. 30-12. 50. perc Görbicz betörés után talál be. 31-12. 51. perc Húszra duzzad a győri előny, Görbicz eredményes. 32-12. A szurkolók kettésvel számolnak rá tízet a vendégekre. 52. perc Knedlikovát rángatják, húzzák-vonják, de így is a kapuig robog. 33-12 53. perc Chigirinova szerzi a tizenharmadik horvát gólt. 33-13. Knedlikova ismét betalál. 34-13. 54. perc Debelic örülhet a találatának. 34-14 55. perc Zadrevic is megszerzi az első gólját. Erre már jön a győri válasz, Afentaler. 35-15. 56. perc Hetes lőhet a Podravka. Franusic áll oda, és értékesíti a büntetőt. 35-16. 57. perc Zadrevic dob gólt. Varga fölé lő. 58. perc Leynaud véd. Talpon az aréna. 59. perc Horvát lerohanás, kapufa a vége. Kristiansen betalál: 36-17. 60. perc Leynaud véd és indít, Fodort lökik, nincs sípszó. Az ellentámadás végén viszont van: hetest ítélnek a macedón bírók. Franusic a felső kapufára ejti a labdát, a gyors győri akció végén még épp belefér a meccs végét jelző dudaszó előtt Varga Emőke gólja. 37-17. 20:58 A Magyar népmesét főcímzenét dalolján a győri lányok, az Audi ETO kórusát vastapssal köszönik meg a szurkolók. 21:00 Idén már nem lesz meccs az Audi Arénából, legközelebb január 2-án az FTC-Rail Cargo Hungáriát fogadja az Audi ETO csapata. 21:02 Egyetlen csapat van, amely 100 százalékos teljesítménnyel zárta a női kézilabda BL csoportkörét, a Győri Audi ETO KC!

Szombaton este fél nyolctól az Audi Arénában a Győri Audi ETO KC a HC Podvarka Vegeta csapatát fogadja.A horvát ellenfél eddig egyszer tudott nyerni a csoportmeccseken, egy döntetlen mellett háromszor vesztesként hagyta el a pályát, így a C csoport 3. helyén áll. A kaproncai csapat számára az a meccs tétje, hogy ha kikapnak Győrben, a másik csoportmeccsen pedig a Thüringer HC legyőzi az RK Krim Mercatort, akkor a horvátok elbúcsúznak a sorozattól.A két csapat októberben játszott egymással Kaproncában, akkor a győri csapat 27-33-ra nyert.Az Audi ETO 100 százalékos mérleget tudhat magáénak eddig, az utolsó csoportmeccs megnyerése azt is jelentené, hogy a maximális megszerezhető pontszámmal lépnének tovább a középdöntőbe.