Női kézilabda BL - a Krim legyőzésével csoportgyőztes az Audi ETO

Kiss Éva véd nagyot. Az első győri gól továbbra is várat magára.

Remek ETO-összjáték végén Oftedal kerül ziccerbe, ezúttal is kapust találja el.

Az ETO hetest dobhat, a Krim pedig emberhátrányba kerül. Görbicz a kapufát találja el. Jönne a vendégek akciója, de labdát szerez az ETO, és gólt is szerez gyorsan: Oftedal. 2-3 . Közben egy újabb kiállítás a szlovén csapatnál ütés miatt.

Mire a második ljubljanai kiállított is visszajön, Görbicz kerül helyzetbe, sajnos ezúttal is helyén a kapus.

Oftedal egyenlít. 4-4. Kiss véd, aztán a túloldalon Marincek is.

Tomori lövését védi Marincek, aztán az üres győri kapuba talál. 4-5. Groot cselezi be magát a hatosig, és dob gólt. 5-5

Koren előtt marad tér, ki is használja. 5-6. Oftedal talpról, test mellől veszi be a vendégek kapuját. 6-6

Kiss Éva véd rövid időn belül kétszer is. Aztán Bódi a jobb szélről eredményes: először vezet az ETO! 7-6

Görbicz is kapufást gólt lő. 11-10

Groot szerez gólt egy indítás után. 17-12. Hansent lerántotta Benko, ezért két percre büntetésbe kerül: emberelőnyben fejezi be a félidőt az ETO. Időntúli szabaddobás a végén: Tsakalou a sáncban álló Groot kezét találja el.

Görbicz lövését védi Marincek, ezúttal is megpróbálkoznak az üres kapuba lőni, de Hansen leszedi a labdát a levegőből.

54. perc

Stanko jó passzt kap, be is dobja. 30-23. Martín kér most időt.