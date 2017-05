Női kézilabda BL - A Bukarest nyerte a bronzmeccset

A tavaly győztes CSM Bucuresti zárt harmadikként a női kézilabda Bajnokok Ligájában, miután a vasárnapi bronzmérkőzésen hat góllal verte a montenegrói Buducnost Podgoricát a Papp László Budapest Sportarénában.





Eredmény:

a 3. helyért:

CSM Bucuresti (román)-Buducnost Podgorica (montenegrói) 26-20 (13-12)



A kiegyenlített első percekben a tavalyi győztes bukaresti csapatból több játékos is betalált, míg a Podgorica a román Cristina Neagu vezérletével tartotta az eredményt, pedig rá már néhány perc elteltével szoros emberfogással vigyázott a CSM védelme.



A montenegróiak másik nagy sztárját, a korábban Győrben is megfordult Katarina Bulatovicot 5-4-nél kiállították. Az emberfórt kihasználva háromgólos különbséget alakított ki a román gárda, amely egyenlő létszámban még kettőt hozzátett előnyéhez (9-4), így a félidő derekán időkérésre késztette a Buducnostot.



Ezt követően Bulatovic törte meg csapata több mint 11 perces gólcsendjét, bevéve Paula Ungureanu kapuját. A Dunaferr volt hálóőrének remek teljesítménye - a szünetig 52 százalékkal védett - mellett sokszor a balszerencse is akadályozta a montenegróiakat a gólszerzésben, több ízben is a kapufáról pattant ki a labda.



Elöl a tavalyi finálé hőse, a svéd Isabelle Gulldén volt rendkívül hatékony, a 26. perc elején változatlanul öt gól volt (13-8) a címvédő előnye. A játékrész utolsó perceiben azonban hullámvölgybe került a Bucuresti, így a szünetre a Podgorica egyre csökkentette a különbséget. A félidő végére a Buducnost kapuját védő Marta Batinovic teljesítménye is javult, az ő neve mellett 56 százalékos védési mutató állt a pihenőben.



A fordulás után egy újabb emberelőnyt kihasználva néggyel ellépett a Bucuresti (18-14), majd egy kettős hátrányt is kivédekezett, Gulldén pedig tovább szórta a gólokat, így 11 perccel a dudaszó előtt hét találat volt a különbség (23-16). A hátralevő időben a játék képe már nem változott, a bronzérem így a tavaly BL-győztes bukarestiekhez került, míg a podgoricaiak - akárcsak 2016-ban - negyedikként zártak.



A mezőny legeredményesebbje Gulldén lett kilenc találattal - százszázalékos lövési hatékonysággal -, a Buducnostból pedig az ötgólos Bulatovic bizonyult a legjobbnak.