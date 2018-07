Női kézilabda Bajnokok Ligája - Könnyű ágon a címvédő Audi ETO

A győriek az első kalapban szerepeltek, és a német Thüringer HC, valamint a szlovén Krim Mercator Ljubljana társaságában a C csoportba kerültek, amelyhez csatlakozik majd a 2. selejtező csoport továbbjutója.



A Ferencváros a harmadik kalapból várta a sorsolást, és a román CSM Bucuresti, illetve a norvég Vipers Kristiansand együttesével a D csoportba került, amely az 1. selejtező csoport továbbjutójával lesz majd teljes.

A győriek vezetőedzői posztjáról hat sikeres idény után távozott spanyol Ambros Martín új csapata, az orosz Rosztov-Don a B csoportba került.



A négyes csoportokból az első három-három csapat jut a középdöntőbe, ahol az ETO és az FTC összetalálkozhat, hiszen azonos ágon szerepelnek. A középdöntőcsoportok első négy-négy helyezettje kerül a negyeddöntőbe. A négyes döntőt jövő tavasszal ismét Budapesten rendezik.



„Első ránézésre a tavalyinál jóval könnyebb a beosztásunk" – nyilatkozta Danyi Gábor, a győriek új vezetőedzője a sorsolást közvetítő Sport Televízióban. Hozzátette, nem csupán a továbbjutás a céljuk a csoportkörben, hanem a maximumra törekednek, ahogyan eddig is.



„Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy esetenként más rendszerben dolgozunk majd, újfajta megközelítéssel próbáljuk a Bajnokok Ligája-trófeát megvédeni. Ami működött és jó volt, azt természetesen megtartjuk" – magyarázta Danyi, aki hangsúlyozta, reményei szerint a következő szezonban elkerüli együttesét a legutóbbi évadokban tapasztalt sérüléshullám.



A győriek felkészülése július 19-én kezdődik.



A Veszprém összekerült a címvédő francia Montpellier HB csapatával a férfi Bajnokok Ligájában. A tavaszi négyes döntő résztvevői közül negyedik helyezett macedón Vardar Szkopjét ugyancsak az A csoportba sorsolták, ahogyan a lengyel Kielcét, a spanyol Barcelonát, a fehérorosz Meskov Bresztet, a svéd Kristianstadot és a német Rhein-Neckar Löwent. A magyar bajnok Szeged a legutóbb BL-döntős francia HBC Nantes és a bronzérmes PSG társaságában a B csoportba került. A további ellenfelek: PPD Zagreb (horvát), Flensburg-Handewitt (német), Skjern HB (dán), Motor Zaporizzsja (ukrán), Celje PL (szlovén).



Az A és a B csoport első hat-hat helyezettje jut a rájátszás első fordulójába, ahol a két csoportelsőnek nem kell pályára lépnie. A kieséses szakasz első köréhez két együttes csatlakozik még a gyengébb együtteseket felvonultató C és D csoportból. A negyeddöntőben aztán a hat párharc győztese, valamint az A és B csoport első helyezettje szerepel majd. A négyes döntőt jövő tavasszal ismét Kölnben rendezik.



A női BL csoportjai



A csoport: Buducnost Podgorica (montenegrói), Metz HB (francia), Odense HC (dán), Larvik HK (norvég).

B csoport: Rosztov-Don (orosz), Köbenhavn HB (dán), IK Sävehof (svéd), Brest Bretagne (francia).

C csoport: Audi-ETO, Thüringer HC (német), Krim Ljubljana (szlovén), a 2. selejtező csoport továbbjutója.

D csoport: CSM Bucuresti (román), Vipers Kristiansand (norvég), FTC, az 1. selejtező csoport továbbjutója.



Az 1. selejtező csoport mezőnye: Bietigheim (német), Perla Lublin (lengyel), Jomi Salerno (olasz), Super Amara Bera Bera (spanyol). A 2. selejtező csoport mezőnye: SCM Craiova (román), HC Podravka Vegeta (horvát), Muratpasa Belediyesi (török), ZORK Jagodina (szerb).



A selejtező tornákat szeptember 7. és 9. között rendezik.