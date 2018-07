Női kézilabda - Világbajnokként tért vissza az Audi ETO-hoz Fodor Csenge

A fiatal sportoló érthetően kissé fáradtan, azonban remek élményekkel a háta mögött és hatalmas motivációval érkezett az edzőtáborba.



„Fantasztikus érzés fogadni a gratulációkat azoktól a játékosoktól, akiktől rengeteget tanultam és szeretnék is még tanulni a jövőben, melyre minden lehetőség adott a csapattársukként. Mozgalmas és élménydús nyarat tudhatok magam mögött, de minden percét élveztem és a junior-világbajnoki aranyérem minden fáradságot feledtet az oda vezető útról" – nyilatkozta klubja honlapján a játékos.



A NEKA edzőközpontja ismerős környezet Csenge számára, ahova mindig szeret visszatérni, azonban az ő szavaival élve – „ez most egészen más". Nem csoda, hiszen a zöld-fehér mezben eltöltött első szezonját követően immár egyszeres BL-győztesként, magyar bajnokként és Magyar Kupa-győztesként tehette meg ezt az utat a Balaton partjára.



Az új idénnyel kapcsolatban elmondta, hogy lelkesedése egy percre sem hagy alább – „továbbra is keményen fogok dolgozni, hogy minél több bizonyítási lehetőséget kaphassak a pályán, melyekkel egytől egyig élni szeretnék."