Női kézilabda - Tornagyőztes az MKC ifjúsági csapata

A Jiskra Junior Hanball Cup 2018 résztvevői



A csoport: Mosonmagyaróvári KC, HK Trencin, TJ Hrabuvka, Jiskra Otrokovice, Jiskra Brod

B csoport: TJ Poruba, HC Zlin, Slavia Praha, MHK Bytca, RMK Banovce



Csoportmeccsek:

Mosonmagyaróvár KC – HK Trencin 24-15

Mosonmagyaróvár KC – Jiskra Otrokovice 20-15

Mosonmagyaróvár KC – TJ Hrabuvka 23-19

Mosonmagyaróvár KC – Jiskra Brod 22-13



Rájátszás

Mosonmagyaróvári KC – RMK Banovce 28-9

Mosonmagyaróvári KC – Slavia Praha 24-15

Mosonmagyaróvári KC – HC Zlin 22-13



A dobogósok:

1. Mosonmagyaróvári KC

2. HC Zlin

3. Slavia Praha

A tornán hat cseh, három szlovák és egy magyar csapat, az MKC vett részt. Balogh Sándor tanítványai három nap alatt hét mérkőzést játszottak, és mindet magabiztosan meg is nyerték. Utolsó találkozójukon a szintén hibátlan mérleggel rendelkező Zlin volt az ellenfél, a tét pedig itt már a kupagyőzelem volt. Az MKC-s lányok végül 22-13-ra győztek és ezzel megnyerték a csehországi felkészülési tornát.Balogh Sándor, az MKC ifjúsági csapatának edzője: "Nagyon hasznos volt a számunkra ez a három nap. Rövid időn belül hét meccset játszottunk és ez nekünk hét jó edzéssel ért fel. Vannak új játékosaink, akik a felnőttekkel készülnek, - például Domokos Dalma és Márczy Tekla - de a koruk miatt az ifjúsági csapatban is játszhatnak. Az ő beilleszkedésük szempontjából is fontos volt a csehországi torna. A csapategység erősebb, a csapatjáték pedig látványosabb és változatosabb lett, ebből pedig profitálnunk kell a bajnokságban, amely pénteken a Kozármisleny ellen kezdődik a számunkra. Örülök, hogy mindenki megfelelő időt tudott játszani, és annak is, hogy nem volt nagy eltérés a játékosok teljesítményében."