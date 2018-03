Női kézilabda - Tízgólos mosonmagyaróvái siker a rangadón

Az MKC ezúttal is végig uralva a találkozót tartotta itthon a bajnoki pontokat, amely így még közelebb került célja eléréséhez. A hazaiak legjobbjai ezúttal a hét-hét gólig jutó Bízik Réka és Tilinger Tamara voltak.



Bognár Róbert az MKC, vezetőedzője: "A héten kicsit fáradtnak éreztem a társaságot, ezért féltem a mai mérkőzéstől. Magabiztosan nyertünk ez igaz, sőt ha nincs az a tíz perc gólnélküliség a második félidőben, akkor még több is lehetett volna közte. Ennek ellenére teljesen elégedett vagyok a lányok teljesítményével, a hozzáállásukkal, a szurkolók pedig egyszerűen fantasztikusak, sokszor nem tudom túlkiabálni őket. Ennek a csapatnak az az erőssége, hogy bármilyen ellenfélről is legyen szó, tiszteljük őket és maximális odaadással, győzni akarással lépünk fel a pályára."



EU-FIRE Mosonmagyaróvár - Swietelsky-Szombathely 31-21 (18-11)



Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 1100 néző

Jv.: Földesi, Halász



MKC: SCHOLTZ – Kovacsicz 2, TILINGER 7 (3), Farkas 2, Horváth B. 3, Kopecz 3, BÍZIK R. 7(1). Csere: DÁNYI (kapus), Hajtai 2, Ivanics 3, Gyimesi, Bardi, Töpfner 2. Vezetőedző: Bognár Róbert



SZKKA: Pálinkás - Takács K. 2, Schneider 5, Pődör, Takács B. 2, Smid 1, Mayer 2 (1). Csere: Schneck, Jurik (kapusok) – Csire, Horváth P. 3, Szendrei, Bozzai 1, Virág 5. Vezetőedző: Józsa Krisztián



Kiállítások: 10 perc ill. 10 perc

Hétméteresek: 7/4 ill. 2/1