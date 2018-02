Női kézilabda - Spanyolról dán edzőre vált Győrben az Audi ETO?

Helle Thomsent tartják az egyik legnagyobb esélyesnek az Audi-ETO nyártól megüresedő vezetőedzői posztjára.

Noha valamennyire lehetett erre számítani – furcsa volt, hogy miközben a klub a következő szezonra bejelentette csapatát, az edző jövőjéről nem esett szó –, a hír mégis nagyot szólt. Győrben aki egy kicsit is érdeklődik a csapat iránt, találgat, hogy merre tovább és kivel.Megpróbálkoztunk a legautentikusabb forrással, megkerestük a klubot, hogy esetleg nyilatkozzanak a jövőről, de egyelőre türelmet kérnek, amint hivatalosan lesz miről beszámolni, azonnal megteszik.

Ha a klubtól nem is sikerült megtudni semmit, azért a zuhanyhíradóból lehet értesülni egy-két információmorzsáról. Ezek szerint pedig továbbra is tartja magát az a hír, hogy a győrieknél Helle Thomsen lehet Ambros Martín utódja, aki pedig Bukarestben váltja a dán szakembert.A dolog pikantériája, hogy a két csapat egy csoportban szerepel a BL középdöntőjében, a bukaresti találkozón simán nyert a CSM, jövő hétfőn Győrben csapnak ismét össze egymással a felek. Ráadásul akár a BL négyes döntőjében is szembekerülhet egymással a két együttes.Úgy tudjuk, a bejelentés(ek)re ezért is kell várni, ám amint lement a hétfői meccs, könnyen elképzelhető, hogy felszáll a füst. Bukarestben legalábbis biztosabbnak tűnik ez, mert bár Thomsennek 1+1 éves szerződése van a CSM-nél, s úgy tudjuk, elégedettek a szakember munkájával, egyik legnagyobb ászával, Cristina Neaguval nem nagyon jön ki. Emiatt lehetséges, hogy a plusz egy évet végül nem érvényesíti egyik fél sem.Adja magát Ambros Martín a CSM kispadjára, ami azért is egyszerűsítené a dolgot, mert román kapitányként már van rálátása az ottani kézilabdára, s több játékossal is együtt dolgozott a tavalyi vb-n és az egy évvel korábbi EB-n.A bukarestiek egyébként a hétvégén bejelentették az új igazolásaikat: a szezon végén szabaddá váló Vardar-játékosok közül három klasszisra is lecsaptak. A korábbi győri közönségkedvenc Jovanka Radicevic és Andrea Lekic mellett a győri szurkolók körében már nem annyira kedvelt Dragana Cvijic is a román fővárosba teszi át a székhelyét. Kérdés – ahogyan Győrben is az új igazolások kapcsán –, hogy kinek az iránymutatása szerint történt a játékosok kiválasztása.Ambros Martín pénteki nyilatkozata is okoz fejtörést a győri szurkolók körében. Mint azt a szakember a távozás indokaként elmondta:

„Az elmúlt hetekben a körülmények a csapat körül arra irányítottak, hogy meghozzam ezt a döntést a csapat érdekében."

Hogy konkrétan mire gondolt a spanyol szakember, arról senki nem mond semmit, ám úgy hallani, nem minden játékosával jön ki jól az edző – az elmúlt hetekből komoly nézeteltérésről is beszélnek –, illetve Nora Mörk sérülése is több embernél „betette a kaput", s a szakember felelősségét kezdték firtatni.Többen egyébként nemrégiben látták az egyik ETO-meccsen a norvégok szövetségi kapitányát, Thorir Hergeirssont. Az izlandi szakember mellett szólhat, hogy jövőre a széleket leszámítva gyakorlatilag az északi válogatott kezdősora szerepel Győrben. Ez a tény – hozzátéve, hogy a két holland, Nycke Groot és Yvette Broch szintén inkább az északi stílus „neveltje" – pedig indokolná az ilyen játékot képviselő edzőt az Audi-ETO kispadjára. Ugyanakkor mint főállású kapitány nyugodtan megnézheti játékosait „élesben", tehát a felbukkanása egy-egy csarnokban még nem jelent semmit. Ráadásul Hergeirsson klubcsapat mellett gyakorlatilag még nem dolgozott, 2001 óta a norvég válogatott edzői stábjának a tagja, 2009-ben Marit Breiviket váltotta a kapitányi poszton.