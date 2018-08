Női kézilabda - Novemberben térhet vissza a pályára Tomori Zsuzsanna

Minden bizonnyal november végén léphet pályára ismét Tomori Zsuzsanna, a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC válogatott kézilabdázója.



"Megfelelő ütemben zajlik a rehabilitációja, rendkívül keményen dolgozik. Sőt, talán egy picit jobban is áll, mint ahogy a műtét után eltelt idő indokolná. Ennek az oka, hogy Balatonbogláron a NEKA rehabiltációs részlegén is hasznos munkát tudott végezni" - mondta a győri klub honlapján a rehabilitációért felelős Holanek Zoltán.

Tomori térde március 22-én, a magyar-holland Európa-bajnoki selejtezőn sérült meg ismét súlyosan, a műtétre öt nappal később került sor.



"Nagyjából két hónap múlva végezhet teljesértékű edzésmunkát, de az első meccs azért még egy picit odébb lesz. Folyamatosan teszteljük, figyeljük a rehabilitációját, hogy mindig a megfelelő munkát kapja. Nagyon jól halad, kondiedzésen például már a csapattal együtt készül" - tette hozzá a szakember.



Holanek elmondása szerint a február 5-én ugyancsak súlyos térdsérülést szenvedett norvég Nora Mörk már részfeladatokat végez a felnőtt csapat edzésein. Nemsokára lesz egy teljeskörű tesztje, és ha az megfelelő eredményeket hoz, akkor teljesértékű edzésmunkával készülhet a visszatérésére. Valószínűleg szeptember végén, legkésőbb október elején már pályára is léphet.



A májusban megsérült kapus, Kiss Éva nemsokára elkezdi a sportágspecifikus terhelést, és ha nem jelentkezik nála fájdalom, akkor szintén teljesértékű edzésmunkát végezhet és szeptember elejére, a bajnokság rajtjára a csapat rendelkezésére állhat.



A cseh jobbszélső, Jana Knedlikova bokája május elején, a Győr-Ferencváros bajnoki rangadón sérült meg, de pénteken, a francia Besancon elleni edzőmérkőzésen visszatérhetett a pályára.



"Nagy volt a különbég a két lába között a hajlító és feszítő arányszámot tekintve, ezért a gyógyulása után a két láb közötti helyzetet is optimális állapotba kellett hozni. A héten lesz még egy kontrollvizsgálat, hogy biztosan kijelenthető legyen, hogy meggyógyult" - magyarázta a rehabilitációs szakember.



Afentaler Sára, a győriek utánpótlás-válogatott jobbátlövője június elején szenvedett súlyos bokaszalag-szakadást. Vele kapcsolatban Holanek Zoltán úgy fogalmazott, jelenleg az a legfontosabb, hogy a bokamobilizációt visszanyerjék, ezzel még van munkájuk, ezt követően a combizomzat - gipszelés miatti - visszaépítése lesz a következő feladat.



A Győri Audi ETO KC szeptember 1-én az Alba Fehérvár KC ellen játssza az új idény első bajnoki meccsét, a Bajnokok Ligája csoportköre pedig október elején kezdődik.