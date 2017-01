Női kézilabda - Nem súlyos Kiss Éva, az Audi ETO kapusának sérülése

A keddi vizsgálatok is azt erősítették meg, hogy nem súlyos Kiss Éva sérülése. Az Audi-ETO válogatott kapusa az egyik edzésen szenvedett térdsérülést, s már az első diagnózis is azt sejtette, hogy nem olyan súlyos a helyzet. Mindezt a keddi képalkotó eljárások is megerősítették.A játékos a válogatott kétnapos összetartását kihagyta, s elképzelhető, hogy a pénteki Siófok elleni mérkőzést is kihagyja.Az Audi-ETO kapusa, Kiss Éva a csapat edzésén teljesen ártalmatlan helyzetben, egy rossz lépést követően könnyebbnek tűnő térdsérülést szenvedett, ezért kihagyja a magyar válogatott összetartását.Dr. Szálasy László csapatorvos: „Az ultrahangvizsgálat a jobb térdben, a belső oldalszalag eredésénél kisebb bevérzést igazolt. Jelenleg fizikoterápiás kezelés történik. Reméljük, Éva hamarosan a csapat rendelkezésére állhat, a keddi kontroll után okosabbak leszünk."