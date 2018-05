Női kézilabda - Mosonmagyaróváron együtt marad a bajnokcsapat

A hónap végéig edzésben marad az együttes, majd július elején kezdi meg a felkészülést az élvonalra. Addig azonban a pályán kívül is van bőven kellemes program az MKC-s lányok számára. A csapat meghívásra többek között részt vesz kerti partin, horgászaton, wellnessnapon, sárkányhajózáson, a gyerekek örömére ott lesznek a klub által szervezett óvodás-kézilabdafesztiválon. Természetesen a szombati, „Bicónál" tartandó szurkolói ankéton – 11 órakor kezdődik – is főszerephez jutnak, s a futballcsapat is köszönti a bajnokokat a vasárnap 17 órakor kezdődő megyei rangadó, az MTE–ETO találkozó előtt.



Az egyesület vezetőire ezenkívül is vár még feladat, hiszen május 28-án előbb elnökségi üléssel, majd küldöttgyűléssel zárják a sikeres szezont. A klub elnöke, Horváth Cs. Attila május 25-én – immáron szavazati joggal rendelkező küldöttként – ott lesz a Magyar Kézilabda Szövetség közgyűlésén is. Tőle tudtuk meg, hogy a bajnokcsapat szakmai stábja és a játékoskeret gerince együtt marad az első osztályra. Bognár Róbert szakmai igazgató munkáját Kokas Viktória technikai vezető, Dányi István kapusedző, Bedő Zoltán erőnléti edző, Forrás Fernanda gyógytornász, Kulcsár Ádám étkezési tanácsadó, Csernus Imre pszichológus, Tóth Ferenc masszőr, valamint a két orvos, Burkus Máté és Világi Tibor segíti.



Jelenleg három kapus, Scholtz Andrea, Dányi Bernadett és Oláh Bella, valamint tizenkét mezőny-

játékos, Bardi Fruzsina, Bízik Boglárka, Bízik Réka, Farkas Veronika, Gyimesi Kitti, Hajtai Vanessza, Horváth Bernadett, Kopecz Barbara, Kovacsicz Mónika, Lozsi Erna, Tilinger Tamara és Tóth Melinda alkotja a keretet, amelyből távozik Csala Anita, Hegedüs Dorottya, Ivanics Dóra, Rábai Alexandra, Giricz Laura és Töpfner Alexandra.



Információink szerint az MKC öt rutinos játékos, valamint az úgynevezett fiatalszabály miatt három ifjú tehetség szerződtetését tervezi.