Női kézilabda - Megsérült az Audi ETO játékosa - Oftedal játéka kérdéses a kupadöntőn

Oftedal bokája nem tört el, „csak" erősebben megrándult. A röntgenfelvételen más elváltozás nem mutatható ki.Anne Froholdt csapatorvos ehhez annyit tett még hozzá, korai arról beszélni, mikor térhet vissza a pályára a játékos.A zöld-fehérekre a hétvégén komoly erőpróba vár: a Magyar Kupa négyes döntőjét ugyanis szombaton és vasárnap rendezik, s már az elődöntőben összekerültek a zöld-fehérek a Ferencvárossal. Mörk, Tomori és esetleg Oftedal nélkül azért nem ugyanolyan esélyekkel vág neki a küzdelmeknek a Magyar Kupa visszahódítására készülő győri gárda.

Előzmények

A vasárnapi válogatott mérkőzésen megsérült a Győri Audi ETO KC norvég kézilabdázója, Stine Oftedal . A kétszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok irányító az első félidő hajrájában egy szerencsétlen leérkezés után sírt a fájdalomtól, ezért ölben kellett levinni a pályáról.A norvég szövetség közösségi oldalán megjelent rövid hír szerint a 26 éves Oftedal bokája nem tört el, csak erősebben megrándult. Ennek ellenére kérdéses a játéka a Magyar Kupa hétvégi, budapesti négyes döntőjében.A szombati elődöntőben a győriek ellenfele a címvédő Ferencváros lesz.Az ETO játékosai közül a norvég Nora Mörk, valamint Tomori Zsuzsanna is súlyos térdsérülés miatt hiányzik.

Korábban írtuk

Fotó: Jon Olav Nesvold/Bildbyran Norway)

Súlyosnak tűnő sérülést szenvedett a norvég válogatott Horvátország elleni Európa-bajnoki selejtezőjén Stine Oftedal, a Győri Audi ETO KC irányítója. A 26 éves kiválóság könnyekben törti ki fájdalmában, és ölben vitték le a pályáról.A Győr klasszisa az első félidő végén sérült meg, amikor nagyon szerencsétlenül fogott talajt a horvátok hatosán belül: a földre érkezés során megcsúszott a támaszkodó lába, és bár a felvételek alapján súlyos térdsérüléstől lehetett tartani, a kispadon az orvosi személyzet Oftedal bokáját kezelte. Az ETO sírva fakadó játékosát a szakmai stáb egyik tagja ölben vitte le a pályáról - számolt be a Nemzeti Sport az esetről. „Megkönnyebbülést jelent, hogy a bokáját fájlalja, mert a bokasérülések általában rövidebb kihagyással járnak. Reméljük, nincs nagy baj. Mivel Nora Mörk is sérült, Oftedal kidőlésével krízishelyzet állna elő" – bizakodott a norvég TV 2 szakértője, az olimpiai bajnok Gro Hammerseng-Edin.A Nemzeti Sport cikke megemlíti, a mérkőzés szünetében Mia Hermansson-Högdahl, a norvég válogatott másodedzője elmondta, a játékosnak nagy fájdalmai vannak, ezért a második félidőre már nem jön ki a pályára.„Ha ilyet látsz, akkor a szíved a torkodban dobog. Az ETO-nak nincs szüksége egy újabb sérülésre. Bízom benne, hogy nem ér bennünket újabb nagy csapás" – reménykedett Nora Mörk , a Győr szintén sérült klasszisa, aki a lelátóról figyelte a mérkőzést.Nem sokkal vasárnap éjfél előtt a Norvég Kézilabda-szövetség Facebook-oldalán biztató bejegyzés jelent meg, amely szerint Oftedal bokája nem tört el, „csak" erősebben megrándult.Mörk mellett az ETO magyar válogatott átlövője, Tomori Zsuzsanna is súlyos térdsérüléssel dőlt ki a sorból.