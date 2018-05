Női kézilabda - Kötelező a gólzápor az Audi-ETO mérkőzésein

Görbiczéknek a hátralévő két mérkőzésükön nem elég ˝csak˝ győzni, a gólkülönbségre is figyelniük kell.

Két forduló van hátra a hazai bajnokságból, ami minden bizonnyal gólkülönbséggel dől el a győriek és a Ferencváros között. Mint ismert, az ETO 7 gól előnnyel vezet. Azaz inkább 6 az a 7, mert egyforma gólkülönbség esetén a több lőtt gól dönt, ami egyelőre a Fradinak kedvez. Szóval elég hálátlan helyzet ez, nem elég a legjobbnak lenni Európában (a világon), a magyar bajnoksághoz újabb erőfeszítések kellenek a győri lányoknál jóval gyengébb ellenfelekkel szemben.Szerintem a bajnoki lebonyolításon változtatni kellene, mert a jelenlegi több fontos törekvést sem támogat. Nem segíti például a BL legjobbjai közé jutó csapatot, hiszen idén az Audi-ETO-nak egy hónapon belül kellett a Magyar Kupa és a BL négyes döntőjében szerepelnie, s megütköznie a hazai nagy riválissal, majd jön a gólkülönbség miatt fontos bajnoki véghajrá.Miközben a Fradinak és a többi ellenfélnek hetek óta csak a bajnokságra kell koncentrálnia. Másrészt ez a lebonyolítás nem segíti a fiatal magyar játékosok beépítését. Sem a bajnokságért küzdő csapatoknál, sem ellenfeleiknél, ahogy ennek például a Budaörsben szereplő volt győri Hornyák Ágnes is hangot adott az NSO-n: „...már mindenkinek év vége van, mi is úgy készültünk, hogy most már háttérbe szorulunk és a fiatalok kapnak lehetőséget. Ezt most nem tehetjük meg..."Attól tartok, jövőre a bajnokság közben sem lehet majd a tehetségeknek teret adni olyan mértékben, mint ahogy azt az edzők szeretnék, mert ezentúl már előre figyelni fognak a gólkülönbségre. Itt persze többen megjegyzik, jól el kell verni a Fradit, aztán nem kell később számolgatni a gólokat. De tudjuk, az FTC annyira jó keretű csapat, hogy egy-egy meccsre alaposan felszívja magát és kemény ellenfél. Ez az Audi-ETO ellen rendre megtörténik, érdemes megnézni az utóbbi évek eredményeit.Aztán a bajnokság átszervezését szorgalmazza az is, ha ránézünk az első osztály tabellájára. Az utolsó két csapat három, illetve hét pontot gyűjtött. Az utolsó Vasasnak egy győzelme, egy döntetlenje és 22 veresége van. Ismerve tehát az erőviszonyokat, célszerű lenne csökkenteni a létszámot, hiszen a legjobbaknak nagyon sűrű a tavasz. Nagyjából úgy néz ki, hogy a tabella hátsó harmadában álló csapatok a mögöttük állókat tudják megszorítani, a bajnokság végkimenetelébe azzal tudnak beleszólni, hogy az egyik csapattól 20 góllal kapnak ki, a másiktól meg csak 15-tel. Ennek meg sok értelme és hozama a magyar kézilabda fejlődésének szempontjából nincsen.