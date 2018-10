Női kézilabda - Hősies győzelmet aratott az MKC a Budaörs ellen - fotók

Sorsdöntő mérkőzés várt az EU-FIRE Mosonmagyaróvárra, amely a Budaörs gárdáját fogadta. A találkozó előtt a szurkolók és a csapatok az 1956-os mosonmagyaróvári sortűz áldozataira emlékeztek.4-4-ig fej-fej mellett haladtak a felek, majd a Budaörs fokozatosan ellépett. 8-5-ös vendégvezetés után 8-8-ra zárkózott az MKC, de a vezetést nem sikerült átvenni, pedig erre több lehetőség is adódott. Nagyon akartak a mosonmagyaróvári játékosok, de a görcsösség rányomta a bélyegét a teljesítményükre. Scholtz Andrea parádézott a hazai kapuban, Tilinger Tamara pedig szokás szerint a gólokat szállította. Ennek ellenére a szünetben 12-10-re vezettek a vendégek.A második félidőt is a Budaörs kezdte jobban, amely a 48. percben 17-21-re vezetett. Ekkor kevesen hittek a feltámadásban, de az MKC nem adta fel. A Mosonmagyaróvár egy 6-0-ás rohanással megfordította a találkozót, Kopecz Barbara négy gólt szerzett ebben az etapban. Ezután 23-23-nál még utolérte a Budaörs a hazaiakat, de az utolsó szó Bognár Róbert csapaté volt. A végletekig kiélezett, fantasztikus hangulatú végjátékból az MKC jött ki jobban, amely 25-24-re győzött és ezzel nagyon fontos két pontot szerzett.EU-FIRE Mosonmagyaróvár – Moyra-Budaörs Handball 25-24 (10-12)Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 1100 nézőJv.: Herczeg, SüdiMKC: SCHOLTZ – Kovacsicz 4, KOPECZ 4, Farkas V. 2, Horváth B. 1, TILINGER 8 (2), Hajtai 1. Csere: Gubiková (kapus), Vukcevic 1, GYIMESI 2, Márczy 1, Bardi, Bízik R. 1. Vezetőedző: Bognár RóbertBudaörs: SIPEKI – Dávid-Azari 4 (1), Hornyák 4, Pálos-Bognár 2 (1), Pásztor, Gerháth 3, Kiskartali. Csere: Wéninger (kapus), SZABADFI 5, Zsigmond, Mézes 6 (4), Hajduch. Vezetőedző: Mihály AttilaHétméteresek: 2/2, ill., 8/6Kiállítások: 14 perc, ill., 8 percPiros lap: Kopecz Barbara (3x2 perc után)BOGNÁR RÓBERT, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője: „A mérkőzés előtt a hősökre emlékeztünk, a meccsen pedig a lányok is hőssé váltak kicsit. Óriási munkát tettek bele a játékosaim ebbe a mérkőzésbe. Rengeteg sérülés hátráltatja a munkánkat, a jobb szélen például egy bevethető emberem maradt, Kovacsicz Mónika. Mindenki kitett a szívét a pályára, és az utolsó 20 percben azt éreztem, hogy végre megérkeztünk az NB I-be."MIHÁLY ATTILA, a Moyra-Budaörs Handball vezetőedzője: „Gratulálok az ellenfélnek." (A vendégek edzője nem kívánt értékelni.)